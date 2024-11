Petronas e Stellantis: nasce l’olio lubrificante Selenia SUSTAINera

L’industria automobilistica è in continua evoluzione, con una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale. In questo contesto, PETRONAS Lubricants International (PLI) e Stellantis hanno unito le forze per creare Selenia SUSTAINera, una gamma di oli motore innovativi che offrono prestazioni elevate e un ridotto impatto ambientale.

SELENIA SUSTAINERA: FIGLIA DI UNA PARTNERSHIP IMPORTANTE

Selenia SUSTAINera nasce dalla collaborazione tra due aziende leader nei rispettivi settori, PETRONAS Lubricants International (PLI), divisione lubrificanti di PETRONAS, la compagnia petrolifera nazionale della Malesia, riconosciuta a livello globale per la produzione di lubrificanti di alta qualità, e Stellantis, Gruppo automobilistico globale con un forte impegno verso la neutralità carbonica entro il 2038.

Questa partnership strategica si fonda sulla condivisione di valori e obiettivi comuni in materia di sostenibilità. PLI mette a disposizione la sua vasta esperienza nella formulazione di lubrificanti, mentre Stellantis contribuisce con il suo modello di economia circolare, denominato SUSTAINera, che mira a ridurre l’impatto ambientale attraverso una serie di iniziative, tra cui il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

SELENIA SUSTAINERA E LA SOSTENIBILITA’

Ciò che rende Selenia SUSTAINera un prodotto davvero innovativo è l’utilizzo di oli base rigenerati di alta qualità. Questo processo di rigenerazione permette di recuperare oli usati e, attraverso un processo di raffinazione, ripristinarne le proprietà originali, ottenendo un prodotto finale dalle prestazioni paragonabili agli oli base vergini.

L’impiego di oli base rigenerati offre alcuni vantaggi:

riduzione del consumo di risorse: il processo di rigenerazione permette di ridurre la necessità di estrarre nuovo petrolio , preservando le risorse naturali;

il processo di rigenerazione permette di , preservando le risorse naturali; minore impatto ambientale: la rigenerazione degli oli usati contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a minimizzare l’impatto sull’ambiente ;

la rigenerazione degli oli usati contribuisce a e a ; prestazioni elevate: gli oli base rigenerati utilizzati in Selenia SUSTAINera garantiscono una protezione del motore equivalente a quella degli oli base vergini;

Inoltre, l’impegno di Selenia SUSTAINera per la sostenibilità ambientale non si limita all’utilizzo di oli base rigenerati. Anche il packaging è stato progettato con un’attenzione particolare all’ambiente:

50% di plastica riciclata: le confezioni di Selenia SUSTAINera sono realizzate con il 50% di plastica riciclata, contribuendo a ridurre l’utilizzo di nuova plastica;

le confezioni di Selenia SUSTAINera sono realizzate con il 50% di plastica riciclata, contribuendo a ridurre l’utilizzo di nuova plastica; 100% riciclabile: l’intero imballaggio è completamente riciclabile, permettendo di reintrodurlo nel ciclo produttivo e minimizzare gli sprechi.

SELENIA SUSTAINERA: LE CARATTERISTICHE

Selenia SUSTAINera è disponibile in tre diverse formulazioni, ognuna con specifiche caratteristiche per soddisfare le esigenze di diversi tipi di motori:

Selenia SUSTAINera WR Pure Energy 5W-30: specifico per motori Euro 5, offre un’eccellente protezione contro l’usura e riduce i consumi di carburante. Specifiche: ACEA C2; API SP. Approvazioni: FCA 955535-S1;

specifico per motori Euro 5, offre un’eccellente protezione contro l’usura e riduce i consumi di carburante. Specifiche: ACEA C2; API SP. Approvazioni: FCA 955535-S1; Selenia SUSTAINera K Pure Energy 5W-40: ideale per motori ad alte prestazioni, garantisce una lubrificazione ottimale anche in condizioni di utilizzo gravose. Specifiche: ACEA C3; API SP. Approvazioni: FCA 955535-S2;

ideale per motori ad alte prestazioni, garantisce una lubrificazione ottimale anche in condizioni di utilizzo gravose. Specifiche: ACEA C3; API SP. Approvazioni: FCA 955535-S2; Selenia SUSTAINera Multipower Gas 5W-40: Formulato per motori a benzina e GPL, assicura una combustione pulita e una lunga durata del motore. Specifiche: ACEA C3; API SP. Approvazioni: FCA 955535-T2.

Tutti e tre i lubrificanti sono disponibili in confezioni da 1 litro e 5 litri per i marchi:

FIAT;

FIAT PROFESSIONAL;

Lancia;

Abarth;

Alfa Romeo ;

Jeep;

Chrysler.

SELENIA SUSTAINERA: PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE

L’introduzione di Selenia SUSTAINera rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile. Grazie all’utilizzo di oli base rigenerati e a un packaging eco-compatibile, questa gamma di lubrificanti permette agli automobilisti di prendersi cura del proprio motore e allo stesso tempo di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Hezlinn Idris, Managing Director e Group Chief Executive Officer di PETRONAS Lubricants International, ha sottolineato l’importanza di questa partnership per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di entrambe le aziende: “La trasformazione dei rifiuti in prodotti di valore non solo ci consente di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, ma ci porta ancora più avanti nel raggiungimento del nostro obiettivo verso le zero emissioni di carbonio“.

Alison Jones, Senior Vice-President of Circular Economy di Stellantis, ha evidenziato come Selenia SUSTAINera si inserisca perfettamente nella strategia di economia circolare del gruppo: “L’introduzione dei lubrificanti Selenia SUSTAINera amplia l’offerta di prodotti RECYCLE SUSTAINera e la gamma di oli motore sostenibili dei brand Stellantis. Ciò testimonia il nostro impegno nell’offrire soluzioni innovative e di alta qualità, che riducono gli sprechi e contribuiscono a tutelare l’ambiente. La nostra strategia si basa sulle 4R – Rigenerazione, Riparazione, Riuso e Riciclo e siamo orgogliosi di essere partner di PLI in questo percorso di valorizzazione per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione“.