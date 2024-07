Petronas: “lubrificanti al centro della sostenibilità nell’Automotive”

Il Rapporto 2024 su Lubrificanti e Sostenibilità di Petronas con il contributo della divisione specializzata nella produzione e commercializzazione di lubrificanti e fluidi a livello globale, sottolinea l’importanza delle nuove tecnologie nel campo dei lubrificanti avanzati. Queste tecnologie emergenti – secondo l’azienda – migliorano l’efficienza energetica dei motori e riducono il consumo di carburante in media tra il 2,5% e il 3%, ma giocano anche un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ: LA VISIONE DI PETRONAS

Il rapporto fornisce un’analisi dettagliata dei lubrificanti, dei loro ambiti di utilizzo, e dei miglioramenti tecnologici e prestazionali ottenuti nel corso degli anni da Petronas Lubricants International (PLI). Particolare attenzione viene dedicata all’impatto ambientale nelle varie fasi di produzione e utilizzo, evidenziando l’importanza di una continua evoluzione verso soluzioni sempre più sostenibili. Questo impegno si riflette nella risposta alle nuove esigenze dei consumatori e nel mantenimento di elevati standard qualitativi.

Uno degli aspetti chiave del rapporto riguarda la sfida di migliorare ulteriormente le prestazioni dei lubrificanti attraverso la formulazione con componenti alternativi, rinnovabili e rigenerati. L’obiettivo è creare prodotti ecologici, eco-compatibili e biodegradabili che possano ridurre l’impatto ambientale complessivo. Questi sviluppi sono in linea con la strategia di PLI, che punta allo sviluppo di soluzioni e tecnologie innovative presso il PETRONAS Global Research & Technology Center di Santena (Torino).

Inoltre, la creazione della nuova Business Unit NEV Fluids, dedicata alla ricerca, sviluppo e commercializzazione di soluzioni lubrificanti per veicoli elettrici (EV), testimonia l’impegno dell’azienda nell’innovare. Questa unità è stata inaugurata per supportare la crescente domanda di soluzioni sostenibili nel settore dei trasporti, rappresentando un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità di PLI, iniziato con il progetto ZIT (Zero Impact Trend) nel 1992.

UN IMPEGNO CONCRETO ANCHE NEL PACKAGING PRODOTTI PETRONAS

Un’altra area di focus del rapporto è il packaging Petronas sostenibile. PLI ha adottato pratiche innovative per ridurre l’uso di plastica, come la scelta di imballaggi 100% riciclabili (PE, PET o acciaio) e l’introduzione del sistema Bag-in-Box per Petronas Syntium. Questo sistema di imballaggio utilizza cartone 100% riciclabile e riduce l’uso di plastica del 92% rispetto ai tradizionali imballaggi da 20 litri, dimostrando l’efficacia delle soluzioni sostenibili implementate dall’azienda.

DICHIARAZIONI E PROSPETTIVE FUTURE

“Siamo estremamente orgogliosi di aver contribuito a questo studio che analizza a fondo il nostro settore e quelle aree in cui possiamo migliorare ulteriormente, adottando pratiche sempre più rispettose dell’ambiente e favorendo un ciclo di vita prolungato, la circolarità delle materie prime grazie al riutilizzo di oli esausti rigenerati, e in definitiva l’efficienza dei motori,” ha dichiarato Ciro Lupo, Business Head for Italy and Africa di PLI. “Siamo anche molto soddisfatti del fatto che i risultati del rapporto confermino il nostro impegno in ricerca e sviluppo per soluzioni in grado di rispondere alla sfida della transizione energetica e il nostro contributo per il progresso nella mobilità”.