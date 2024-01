OSRAM LED Synios P1515: nuova luce nei fanali posteriori auto

OSRAM ha presentato una rivoluzionaria serie di LED a 360°, i SYNIOS P1515, progettati per semplificare la progettazione e migliorare l’illuminazione auto dei fanali posteriori. L’innovazione secondo OSRAM di questi LED a basso consumo è che aprono nuove possibilità per la creazione di un design omogeneo in barre luminose estese e altre applicazioni.

INNOVAZIONE OSRAM NEI FANALI POSTERIORI LED

I tradizionali fanali posteriori richiedono complessi gruppi ottici per distribuire uniformemente la luce emessa dai LED. Tuttavia, con l’introduzione dei sidelooker SYNIOS P1515, i produttori automobilistici possono ottenere un aspetto omogeneo su tutta la larghezza del veicolo. Ciò consente di semplificare i gruppi ottici, aprendo nuove prospettive di design per i fanali posteriori. OSRAM spiega che con lo stesso numero di LED di una disposizione basata su toplooker (led tradizionalmente impiegati per l’illuminazione automotive), è possibile produrre un RCL (fanale posteriore combinato) o un indicatore di direzione con un gruppo ottico molto più sottile e semplice. Ciò apre un nuovo potenziale per creare forme distintive nei nuovi design per i fanali combinati che generalmente hanno dimensioni maggiori.

I LED OSRAM SYNIOS P1515 RIDUCONO I COSTI DI PRODUZIONE

Sostituendo i LED toplooker con i sidelooker SYNIOS P1515, i produttori possono ottenere non solo un’estetica migliorata ma anche vantaggi di costo. Con lo stesso numero di LED di una disposizione toplooker, è possibile realizzare gruppi ottici più sottili e semplici, riducendo i costi di produzione e migliorando l’efficienza. Michael Lobenhofer, Responsabile Marketing per l’illuminazione esterna automobilistica presso ams OSRAM, sottolinea che i LED SYNIOS P1515 possono ridurre il numero di unità LED e driver necessari fino al 66% rispetto a progetti equivalenti basati su toplooker, mantenendo un elevato livello di omogeneità. Nel video sotto vi raccontiamo come vengono realizzati i LED OSRAM nello stabilimento italiano di Treviso. Mentre in questo test abbiamo messo alla prova le nuove lampade LED aftermarket OSRAM Night Breaker omologate.

OSRAM LED SYNIOS P1515: PERFORMANCE OTTICHE SUPERIORI

I LED SYNIOS P1515, qualificati AEC-Q102, emettono la luce in modo uniforme a 360° attorno al diodo, garantendo un aspetto omogeneo senza punti luminosi o scuri nelle applicazioni estese. Disponibili nei colori rosso, super rosso e giallo, questi LED rappresentano una svolta importante per l’innovazione dedicata all’Automotive e alla Mobilità. Si spera che nel tempo i Costruttori possano prevedere fin dalla progettazione anche la possibilità di riparare i fanali LED, la cui sostituzione in caso di avaria prevede costi ancora molto elevati, secondo un’indagine dell’Automobil Club Tedesco.