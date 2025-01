Opel Astra con avaria “Livello liquido raffreddamento”: la soluzione

Share on:

Il messaggio di avaria “Livello liquido di raffreddamento” può apparire improvvisamente sul quadro strumenti della Opel Astra J (2010-2012), anche quando il livello del liquido nel sistema è sufficiente. Questo problema, segnalato in un bollettino tecnico per officine, può derivare da un difetto del sensore di livello o del serbatoio di compensazione. Nei prossimi paragrafi vediamo come diagnosticare il difetto e qual è la soluzione consigliata

CAUSE DEL PROBLEMA LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO OPEL

Secondo il bollettino tecnico per meccatronici realizzato da Hella, il problema può essere causato dal sensore di livello del liquido di raffreddamento situato nel serbatoio di compensazione. Sono due le situazioni che possono verificarsi:

Sensore livello antigelo difettoso : se il galleggiante del sensore si trova allo stesso livello del liquido di raffreddamento, significa che il sensore è guasto e deve essere sostituito.

: se il galleggiante del sensore si trova allo stesso livello del liquido di raffreddamento, significa che il sensore è guasto e deve essere sostituito. Serbatoio di compensazione danneggiato: se il galleggiante è al di sotto del livello del liquido, allora il problema risiede nel serbatoio di compensazione, che deve essere sostituito interamente, per difettosità del sensore o possibili perdite dal serbatoio, che andranno localizzate.

SOLUZIONE AL PROBLEMA DEL LIQUIDO RAFFREDDAMENTO BASSO SU OPEL ASTRA

Per risolvere l’anomalia del livello del liquido di raffreddamento sull’Opel Astra è necessario seguire questi passaggi:

Controllare il livello del liquido di raffreddamento e, se necessario, fare un rabbocco del refrigerante fino al livello corretto. Ispezionare il sensore di livello nel serbatoio di compensazione. Se il galleggiante è posizionato correttamente ma il messaggio di errore persiste, sostituire il sensore.

COSA FARE SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO È BASSO

A prescindere dal modello di auto in questione, se il livello del liquido di raffreddamento è inferiore al normale, è importante agire rapidamente per evitare danni al motore. Prima di tutto, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare completamente prima di effettuare il controllo del livello (si fa sempre a motore freddo) e aprire il tappo del serbatoio. Aggiungere il liquido di raffreddamento raccomandato dal Costruttore fino al livello corretto e verificare la presenza di eventuali perdite dal circuito di raffreddamento sul pavimento. Se il livello continua a scendere rapidamente, è consigliabile far controllare il sistema da un tecnico specializzato.