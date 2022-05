Norauto: manutenzione da 40 euro oltre i 10 anni, ma occhio alla sicurezza

La manutenzione auto da Norauto costa meno per le auto che hanno oltre 10 anni, ecco come funziona e alcuni esempi di prezzi

La manutenzione delle auto meno recenti non va sottovalutata, credendo che – magari – utilizzando l’auto in città o per brevi spostamenti non possa accadere alcun imprevisto. Norauto ha voluto lanciare una nuova iniziativa per mantenere elevati gli standard di sicurezza delle auto circolanti già da diversi anni, ripensando la formula tutto incluso dei tagliandi di manutenzione. Ecco come funziona l’iniziativa e alcuni consigli per beneficiarne al meglio.

PROMOZIONE MANUTENZIONE NORAUTO: PREZZI BASSI PER AUTO CON OLTRE 10 ANNI

I 39 centri di riparazione Norauto aderiscono all’iniziativa “tutto incluso” e alla manutenzione più economica sulle auto più datate. “È possibile mantenere la vettura in buone condizioni con le opportune accortezze, andando a risparmiare quando le riparazioni di un’auto datata diventano più frequenti”. L’iniziativa è riservata ai modelli di auto che hanno oltre 10 anni di età. Ciò significa che non conta l’immatricolazione dell’auto, bensì quando è stato presentato per la prima volta sul mercato quel modello. Le nuove prestazioni di officina sono strutturate sulla base dell’anno di uscita del modello e della cilindrata del veicolo (fa riferimento la cilindrata riportata sul libretto), riporta un comunicato ufficiale Norauto. In questo modo, il cliente che ha acquistato un’auto nuova potrebbe approfittare delle tariffe più economiche, qualora il modello del suo veicolo sia stato immesso sul mercato da oltre 10 anni.

PREZZI MANUTENZIONE AUTO DA NORAUTO

Alcuni esempi di interventi a costo fisso tutto incluso per auto con oltre 10 anni di presenza in listino, applicati da Norauto ad esempio sono:

– Sostituzione pastiglie freni auto a partire da 39,95 euro;

– Ammortizzatori nuovi, a partire da 129,95 euro, ricorda però che potrebbero essere necessari anche i kit di montaggio e kit di protezione per ripristinare comfort e sicurezza dell’auto;

– Frizione auto, a partire da 299,95 euro;

– Kit di distribuzione, comprensivo di pompa acqua, cinghia, rullo tendicinghia, cinghia servizi e sostituzione del liquido di raffreddamento, a partire da 249,95 euro.

NON TUTTI I RICAMBI AUTO HANNO LE STESSE PERFORMANCE

11 dei 39 Centri Norauto in Italia sono autorizzati anche per effettuare la Revisione periodica o è possibile richiedere la pre-revisione, con un check-up completo. Si tratta sicuramente di un’interessante iniziativa per aiutare gli automobilisti a mantenere elevata l’efficienza della propria auto quando l’interesse e le premure tendono a diminuire. Vi consigliamo comunque di chiedere maggiori informazioni sulla tipologia di ricambi che saranno utilizzati sulla vostra auto, senza puntare solamente al prezzo promozionale. Sicuramente tutti i prodotti e ricambi utilizzati sono omologati e quindi hanno un grado di sicurezza certificato. Ma i test comparativi sui freni dell’ADAC o i test sugli pneumatici auto, ad esempio, mettono in evidenza come sicurezza e prestazioni possono migliorare tanto quando si passa da prodotti budget a premium.