Motore grippato: le cause più frequenti di danni ai pistoni

Il grippaggio di un motore può dipendere da tante cause: ecco i casi più frequenti di danni ai pistoni per surriscaldamento e scarsa lubrificazione

Le cause più frequenti di un motore grippato con pistoni bloccati o danneggiati possono essere tante. In questo approfondimento però vedremo quali sono in particolare gli effetti dei fenomeni più frequenti. Quando e perché un motore è grippato e come si possono diagnosticare le cause del grippaggio di un motore.

MOTORE GRIPPATO: CAUSE E DIAGNOSI

Non è raro dover sottoporre a perizia un motore grippato per risolvere un contenzioso verso il Costruttore del veicolo o un’officina di riparazione o revisione di motori. Spesso infatti la corretta manutenzione e la regolarità dei tagliandi non basta ad evitare fenomeni di grippaggio che devono essere valutati da personale specializzato. Può essere comunque molto utile capire visivamente quali sono gli effetti e le cause più frequenti di un motore con i pistoni grippati. E in questo ci viene in aiuto uno dei maggiori produttori di componenti automotive. In genere le cause più diffuse di un motore grippato sono:

– Funzionamento a secco o con lubrificazione insufficiente;

– Grippaggio motore per surriscaldamento;

– Pistoni bloccati per tolleranze errate.

MOTORE GRIPPATO PER MANCANZA DI OLIO

I segni di grippaggio dovuti al funzionamento a secco si possono presentare anche in caso di gioco insufficiente tra il cilindro e il pistone. In questo caso il velo di olio si interrompe solo in settori limitati, a causa della temperatura elevata o di un ingolfamento. In questi punti le superfici non lubrificate del pistone, delle fasce elastiche e della superficie di scorrimento cilindro sfregano una sull’altra. Nel giro di poco tempo questo porta a segni di grippaggio con una superficie molto usurata. I segni possono trovarsi in posizioni differenti in funzione della causa che avrà innescato il problema. Le possibili cause di una lubrificazione insufficiente dei pistoni spesso sono dovute a:

– Livello olio motore insufficiente;

– Diluizione dell’olio;

– Raffreddamento dell’olio non adeguato;

– Pressione dell’olio troppo bassa nel motore;

– Spruzzatore d‘olio per il raffreddamento pistone difettoso o ostruito.

MOTORE GRIPPATO PER SURRISCALDAMENTO

A causa del sovraccarico termico elevato, la testa del pistone riscalda fino a superare il gioco per la dilatazione termica. Il velo d’olio si interrompe e si innesca una combinazione di segni di grippaggio motore dovuti alle interferenze e al funzionamento a secco intorno a tutta la testa del pistone. Il mantello del pistone apparirà fortemente usurato, in genere da entrambi i lati. Le cause di un motore grippato da surriscaldamento possono essere varie:

– Sollecitazione eccessiva del motore non ancora rodato;

– Surriscaldamento per combustione anomala;

– Problemi al sistema di raffreddamento motore;

– Canale di raffreddamento del pistone non efficiente;

– Spruzzatori olio piegati o difettosi;

– Anelli di tenuta di dimensioni errate;

– Mancanza di refrigerante;

– Pompa acqua difettosa;

– Valvola Termostatica rotta.

MOTORE GRIPPATO PER TOLLERANZE SBAGLIATE

I segni di grippaggio dovuti al gioco tra mantello del pistone e canna, sono identificabili con segni di danneggiamento distribuito uniformemente sulla superficie laterale del pistone. Può succedere durante la revisione e ricostruzione di un motore quando il gioco tra il mantello del pistone e la superficie di scorrimento del cilindro è stato stimato in modo errato. Oppure quanto il gioco è stato annullato da deformazioni che si sono verificate con il motore in funzione. Le possibili cause dei pistoni grippati e danneggiati da tolleranze errate sono:

– Alesaggio troppo piccolo;

– Serraggio eccessivo o non uniforme della testata con deformazione del cilindro;

– Superfici piane disuguali tra cilindro e testata;

– Filettature non pulite o danneggiate nei fori filettati o sulle viti a testa cilindrica;

– Superfici di contatto grippate o lubrificate in modo non uniforme delle teste delle viti;

-Guarnizioni testata errate o non adatte;

– Deformazione del cilindro causata da un riscaldamento non uniforme;

– Pressione dell’olio troppo bassa o insufficiente.