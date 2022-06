Mercedes Classe C perde potenza in accelerazione: come risolvere

La Mercedes Classe C perde potenza in accelerazione? Ecco la soluzione secondo il bollettino tecnico della rete ufficiale

La Mercedes Classe C che perde potenza in accelerazione è una condizione che potrebbe dipendere principalmente da cause localizzate sulla linea di aspirazione aria motore o di iniezione del carburante. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

SPIA MOTORE ACCESA SU MERCEDES CLASSE C CON PERDITA DI POTENZA

La spia motore accesa per qualsiasi auto comporta la necessità di approfondire le anomale riscontrate durante una prova su strada con l’analisi di eventuali errori in memoria tramite diagnosi elettronica. Il problema della Mercedes Classe C che perde potenza in accelerazione può essere riconducibile al funzionamento dell’intercooler se si tratta del modello coinvolto nel bollettino tecnico Mercedes qui sotto:

– Mercedes Classe C W204 fino al 2014;

– Auto con motore 2.2 CDI 16V Turbo e filtro antiparticolato;

ERRORI DIAGNOSI CLASSE C W204 CON PERDITA DI POTENZA

La causa della spia gialla su Mercedes Classe C può essere causata da vari fattori, anche dal software di gestione del quadro strumenti difettoso. Se una diagnosi rivela l’esistenza degli errori qui sotto, è più probabile che il problema si risolva come spiegato nel paragrafo successivo. Gli errori riportati dal bollettino tecnico Mercedes sono:

– P226300, P010664, P246309, P245900, P010629, P245800, P227906, P010600, P010628, P226353, P245997, P00AF92, P00B092, P246397 e P226353;

MERCEDES CLASSE C W204 PERDE POTENZA: SOLUZIONE

La perdita di potenza sulla Mercedes Classe C (lo stesso può riguardare tutti i modelli del gruppo che condividono lo stesso propulsore) si risolve in assenza di altre problematiche con la sostituzione del flessibile di aspirazione intercooler. I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Mercedes GI09.41-P-053210, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.