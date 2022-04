Mercedes Classe C con errore P2610 e P02FF: soluzione spia motore

Il quadro difettoso della Mercedes Classe C con spia motore accesa ha molto in comune con gli errori P2610 e P02FF. Ecco come risolvere

La Mercedes Classe C con errore P2610 e P02FF presenta un problema piuttosto frequente che si manifesta con spia avaria motore e quadro strumenti Mercedes da controllare. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione nel bollettino tecnico diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

SPIA MOTORE ACCESA MERCEDES CLASSE C

Al problema della spia motore accesa Mercedes Classe C è stato dedicato un bollettino tecnico della rete di assistenza ufficiale. Il problema è stato individuato nel quadro strumenti Mercedes W205. Il difetto è stato individuato maggiormente su:

– Mercedes Classe C W205 dal 2014 in poi;

– Auto con motore 1.6 CDI 16V Turbo e filtro antiparticolato;

DIAGNOSI CLASSE C W205: ERRORE P2610 E P02FF

La causa della spia gialla motore Mercedes Classe C non è correlata direttamente a un malfunzionamento del motore. Prima di adottare la soluzione al paragrafo successivo va ricercata conferma con una diagnosi gestione motore e la presenza degli errori riportati:

– errore P2610 Mercedes Classe C: “Centralina motore/centralina catena cinematica, mancate prestazioni timer interno motore spento”;

– errore P02FF Mercedes Classe C: “Nessuna descrizione”;

La spia motore accesa Mercedes Classe C con errore P2610 in particolare, è relativo al modulo di controllo del motore (ECM) il timer di spegnimento del motore. Se l’ECM rileva un dato errato o non riesce ad elaborare il tempo di spegnimento del motore per programmare il nuovo ciclo di guida per due avviamenti consecutivi, memorizza l’errore e quindi c’è l’avaria motore accesa.

SPIA MOTORE MERCEDES CLASSE C W205: SOLUZIONE

La spia motore Mercedes con quadro strumenti difettoso, secondo gli esperti, si dovrebbe risolvere in maniera abbastanza semplice:

– Aggiornare il software della centralina motore N3/10;

– Aggiornare il software della centralina del gruppo propulsore elettrico;

– Controllare l’alimentazione del quadro strumenti e il sistema di gestione del quadro strumenti;

– Aggiornare il software del quadro strumenti;

I dettagli di questi interventi provengono dal bollettino tecnico ufficiale Mercedes GI54.30-P-069835, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.