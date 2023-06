Mercedes Classe C con batteria che si scarica spesso: la soluzione

La Mercedes Classe C con batteria scarica è un problema noto e piuttosto frequente su alcune versioni. Può succedere infatti che il motore non si avvia anche se la batteria è stata cambiata da poco o che nonostante la ricarica la batteria si scarica spesso. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione nel bollettino tecnico diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

BATTERIA SCARICA MERCEDES CLASSE C CHE NON PARTE

Il problema della batteria auto scarica su Mercedes Classe C è come per tutti i modelli di auto un’avaria banale quando si risolve semplicemente con la ricarica della batteria, un controllo della sua efficienza e, se esausta, la sostituzione. Quando l’auto non parte anche se è stata cambiata da poco la batteria, che si scarica, è chiaro che c’è qualche componente che provoca un assorbimento anomalo. A tal proposito abbiamo creato una guida per misurare l’assorbimento batteria a motore spento. Nel caso specifico della Mercedes Classe C che non parte, la rete ufficiale ha diramato un bollettino tecnico che circoscrive in modo più preciso il problema della batteria scarica su alcune versioni:

Mercedes Classe C W204 ;

; produzione da gennaio 2007 a giugno 2014 ;

; problema, il motore non parte a causa della batteria scarica.

BATTERIA SCARICA MERCEDES CLASSE C W204: SOLUZIONE

La batteria auto scarica su Mercedes Classe C W204, secondo gli esperti, si dovrebbe risolvere in maniera abbastanza semplice:

controllare lo stato della batteria;

verificare l’assenza di altri errori in diagnosi OBD;

sostituire l’interruttore delle luci esterne difettoso.

I dettagli di questi interventi provengono dal bollettino tecnico ufficiale Mercedes GI54.10-P-053760, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.

BATTERIA ESAUSTA ALTRE CAUSE CHE NON FANNO PARTIRE L’AUTO

Dopo aver escluso la possibilità che la batteria auto scarica è dovuta a un assorbimento a motore spento, l’attenzione va rivolta allo stato di salute della batteria e all’utilizzo che si fa dell’auto. Premesso che una batteria di qualità e ad alte prestazioni è il presupposto iniziale per assicurarsi un’auto efficiente, sicura e pronta a partire. L’assorbimento elevato del motorino di avviamento rappresenta una sfida per il bilancio energetico della batteria dell’auto, insieme ad altri dispositivi indispensabili come la ventola del radiatore. Quest’ultima, durante la circolazione in città, può richiedere fino a 800 W alla batteria per raffreddare il motore, il che significa che è importante evitare soste prolungate e brevi periodi di guida per preservare la batteria.

Inoltre, l’uso di luci anabbaglianti può rappresentare un ulteriore carico sulla batteria, con un consumo di circa 100 W, sebbene questo valore possa essere ridotto a circa 50 W con l’uso di luci a LED. A questi si aggiungono poi anche l’uso del climatizzatore, dello stereo e altri dispositivi energivori che contribuiscono a “svuotare” la batteria prima che possa essere ricaricata al meglio durante la guida. In caso di inutilizzo dell’auto, quindi è consigliabile collegare l’auto a un mantenitore di carica o controllare la batteria più spesso e se necessario ricaricarla.