Manutenzione auto e fai da te: solo il 25% degli over55 la fa in Germania

Manutenzione auto e fai da te prendono strade diverse per gli over55 in Germania, ma i tedeschi sembrano molto intraprendenti sulle riparazioni auto più diffuse

La manutenzione auto e il fai da te appartengono per tradizione all’esperienza di qualsiasi automobilista appassionato. Da un’indagine condotta in Germania emerge che pneumatici, batteria e cambio olio motore sono gli interventi più diffusi, ma stranamente il fai da te della manutenzione auto è un’attitudine che svanisce con l’età.

MANUTENZIONE AUTO E FAI DA TE: I LAVORI PIU’ FREQUENTI

In Germania circa il 30% degli automobilisti si dedica in media alla manutenzione auto fai da te, lo fanno per lo più gli uomini e i giovani. E’ quanto riporta l’ADAC da un’indagine condotta da YouGov sulla manutenzione auto. Gli interventi più frequenti in cui gli intervistati si dichiarano abili vanno anche al di là della semplice manutenzione ordinaria. Chiaramente va per la maggiore la sostituzione delle gomme (64% degli intervistati), seguita la sostituzione della batteria (45%) e dalla lucidatura auto (41%). Il cambio olio motore è solo quarto (38% – in Italia invece il 50% non l’ha mai fatto) e precede interventi più complessi che richiedono attrezzature e conoscenze tecniche. E’ il caso dell’installazione di componenti audio (28%), riparare danni alla carrozzeria (28%), guasti elettrici (25%), freni e ricambi usurabili in generale (22%).

PERCHE’ GLI AUTOMOBILISTI RICORRONO AL FAI DA TE IN GERMANIA

Perché molti automobilisti decidono di fare manutenzione all’auto da soli? Assodato che almeno in Italia sarebbe proibito fare determinate riparazioni auto dalla legge 122/1992, in Germania chi si dà al fai date lo fa essenzialmente per motivi di tempo e di soldi. Nell’indagine infatti è emerso che il 63% fa manutenzione da solo per risparmiare soldi, il 40% per evitare perdite di tempo andando in officina e il 32% per puro piacere.

MANUTENZIONE AUTO E FAI DA TE: MASCHI VS FEMMINE ED ETA’

L’abitudine di fare manutenzione auto fai da te è molto più diffusa tra gli uomini intervistati proprietari di auto (44%) che nelle donne (22%). L’entusiasmo di sporcarsi le mani con l’auto però diminuisce con l’età. Il 44% dei giovani tra i 18 ei 24 anni afferma di aver già svolto lavori sulla propria auto. Il 42% de4gli appassionati di fai da te ha tra i 25 e i 34 anni. Tra gli over55 invece solo 1 su 4 continua a ricorrere al fai da te quando si tratta di fare manutenzione auto.