Lubrificare le pinze dei freni auto: perché serve e come fare

Freni rumorosi: ecco perché sempre più auto hanno bisogno di lubrificare le pinze dei freni. Errori, consigli e rimedi

I freni rumorosi sono un assillo costante anche sulle auto moderne e quando succede si punta subito il dito contro dischi e pastiglie difettosi. La realtà, come spiega uno dei maggiori produttori di sistemi frenanti, è che si fa sempre più ricorso al lavaggio aggressivo ad alta pressione. Ecco perché serve e come lubrificare le pinze dei freni auto per evitare problemi.

LUBRIFICARE LE PINZE DEI FRENI AUTO: PERCHÉ FARLO

I freni che fanno rumore sono spesso sottovalutati poiché è comune l’idea che, da quando non c’è più amianto nelle pastiglie, è solo colpa del calore. In realtà le tecnologie per dissipare il calore e nuovi materiali hanno da tempo colmato le lacune dei freni che fischiavano nel traffico. Occhi però c’è una sempre più diffusa tendenza a ricorrere ad autolavaggi rapidi e ad alta pressione che, se usati nel modo sbagliato, fanno male alla vernice quanto alle pinze dei freni. E’ questo uno dei maggiori motivi per cui anche le auto moderne hanno i freni che fischiano per effetto della corrosione. Secondo gli esperti dei freni, infatti, un getto di acqua ad alta pressione è sufficiente a scalzare le guarnizioni di tenuta nella pinza e creare infiltrazioni d’acqua tra le superfici di scorrimento. I saponi alcalini poi fanno la loro parte avviando fenomeni di corrosione e ossidazione che avanzano finché le pinze dei freni sono da smontare, revisionare e lubrificare. Alcuni trucchi sulla manutenzione dei freni nel video qui sotto.

LUBRIFICARE LE PINZE DEI FRENI AUTO: QUALE GRASSO

Per lubrificare le pinze dei freni ci sono scuole di pensiero opposte: c’è chi vota per il grasso al rame e chi invece afferma che il grasso al rame è controindicato per le auto con pinze e cerchi in lega leggera. Secondo una delle maggiori aziende di componentistica auto, l’uso del grasso al rame non sempre ha effetti benevoli per la salute dei freni. Per evitare fenomeni di ossidazione galvanica, sarebbe più indicato l’uso di grasso lubrificante resistente all’alta pressione dell’idropulitrice ma privo di metalli.

LUBRIFICARE LE PINZE DEI FRENI AUTO: COME FARLO

Per evitare fenomeni di ossidazione prematura alle pinze dei freni quindi bisognerebbe effettuare un controllo alle pinze freni ad ogni sostituzione delle pastiglie. Secondo gli esperti dell’aftermarket auto, sembra diffusa l’abitudine di sostituire le pastiglie usando procedure più rapide, senza lo smontaggio dei pompanti. Per lubrificare le pinze freni correttamente consigliano di:

– smontare la pinza;

– rimuovere i pompanti;

– pulire le guarnizioni da umidità, polvere e ossidazioni; se danneggiate o piegate cambiarle e lubrificarle con grasso per freni compatibile con la gomma;

– smontare tutti gli organi di scorrimento e pulirli, con particolare attenzione alle sedi delle pastiglie, e lubrificarli con grasso per freni privo di metalli.