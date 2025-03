Le marce non entrano quando premo la frizione: perché succede?

Se quando premi la frizione le marce non entrano, potresti trovarti di fronte a un problema meccanico che può variare da un guasto semplice a uno più complesso. Se le marce non entrano nonostante la frizione premuta, il problema potrebbe dipendere da diversi fattori. Alcuni interventi possono essere semplici, come la regolazione del cavo o il rabbocco dell’olio del cambio. Altri, invece, come la sostituzione della frizione o la revisione del cambio, richiedono l’intervento di un meccanico esperto. Se noti uno dei sintomi di cui parliamo nei prossimi paragrafi, è comunque sempre consigliabile agire tempestivamente per evitare danni maggiori e costi di riparazione più elevati. Vediamo insieme le principali cause e come affrontarle.

1. QUANDO LE MARCE NON ENTRANO PER LA FRIZIONE USURATA

La frizione è responsabile della trasmissione della potenza dal motore alle ruote. Se è consumata o danneggiata, potrebbe non disinnestare correttamente il cambio e di conseguenza impedisce l’inserimento delle marce.

Segnali di una frizione usurata:

Il motore sale di giri senza corrispondente accelerazione del veicolo.

Difficoltà nell'inserire le marce, soprattutto da fermo.

Soluzione: In questo caso, sarà necessario sostituire il kit frizione (disco, spingidisco e cuscinetto reggispinta).

2. PROBLEMI CON LE MARCE DOVUTI AL CAVO O AL CILINDRO DELLA FRIZIONE

Se la tua auto utilizza un sistema di comando frizione a cavo, potrebbe essersi allungato o rotto. Nei veicoli con frizione idraulica, un guasto al cilindro posizionato sul cambio o al cilindro secondario posizionato sul pedale potrebbe impedire il corretto funzionamento. In questo articolo parliamo dei vari sistemi di azionamento della frizione.

Segnali di un problema idraulico:

Pedale della frizione che affonda senza resistenza e non torna su.

Perdita di liquido idraulico vicino al pedale o al cambio.

Soluzione: Controllare il livello del liquido freni e ispezionare eventuali perdite. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il cilindro guasto del sistema idraulico.

3. CAMBIO DIFETTOSO O SINCRONIZZATORI USURATI: LE MARCE NON ENTRANO

Il cambio manuale utilizza sincronizzatori per allineare la velocità degli ingranaggi e consentire un cambio marcia fluido. Se questi componenti sono usurati o danneggiati, le marce potrebbero non entrare correttamente.

Segnali di un problema al cambio:

Difficoltà nell’inserire una o più marce , anche con il motore spento.

Rumori metallici, impuntamenti o "grattate" durante il cambio.

Soluzione: Se il problema riguarda solo una marcia, potrebbe essere un guasto isolato. Se tutte le marce danno problemi, potrebbe essere necessaria una revisione completa del cambio.

4. PROBLEMI AL VOLANO CHE NON FANNO ENTRARE LE MARCE

Il volano è un componente che lavora insieme alla frizione. Se il volano è deformato o danneggiato, potrebbe impedire il corretto disinnesto della frizione.

Segnali di un volano difettoso:

Vibrazioni eccessive durante il cambio marcia.

Rumori metallici provenienti dalla zona del cambio.

Soluzione: In caso di danni o usura al volano riscontrabili in officina solo smontando il cambio, la sostituzione è inevitabile.

5. OLIO DEL CAMBIO INADEGUATO O INSUFFICIENTE

Un livello basso o un olio non adatto può rendere difficoltoso l’inserimento delle marce.

Segnali di un problema con l’olio del cambio:

Marce dure da inserire, soprattutto a freddo.

Rumori anomali provenienti dal cambio.

Soluzione: Controllare e sostituire l’olio del cambio se necessario, utilizzando quello specificato dal costruttore.