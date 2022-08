Kia Sorento con AEB non funzionante: come risolvere

Spia gialla con messaggio AEB non funzionante su Kia Sorento, le soluzioni possono essere varie: ecco il bollettino tecnico ufficiale della rete autorizzata

La Kia Sorento e altri modelli del Brand coreano con ADAS, hanno manifestato un problema abbastanza frequente attraverso il messaggio AEB non funzionante e spia gialla del triangolo accesa. Un difetto che come vediamo nei paragrafi seguenti può avere diverse cause e trovare molteplici soluzioni, dalla ricalibrazione della telecamera e dei sensori alla sostituzione della centralina o semplicemente al suo aggiornamento. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

KIA SORENTO CON AEB NON FUNZIONANTE

Le procedure generalmente più utilizzate per risolvere il problema dell’AEB non funzionante prima di ricorrere in officina sono:

– spegnere e riaccendere l’auto;

– scollegare e ricollegare la batteria;

– pulire la lente della telecamera sul parabrezza;

– verificare che il connettore della telecamera sia correttamente attaccato;

– provare a far ricalibrare la telecamera in officina, come mostra il video qui sotto.

SPIA GIALLA KIA, PROBLEMI CON AEB E RIPARAZIONI

Non è raro che in seguito a questi palliativi fai da te si ricorra ai forum, più per cercare solidarietà che una soluzione vera e propria. Essendo auto recenti spesso interviene la Garanzia ufficiale o comunque non è possibile risolvere senza attrezzature e competenze specifiche. Sul forum KIA Club, l’utente Phreno ad esempio, dice che il problema dell’AEB non funzionante si è verificato a poco più di 1100 km, ma su un modello diverso. L’officina ha trovato la soluzione solo sostituendo il sensore radar.

Su un altro forum, invece il messaggio di errore “Controllare sistema AEB” è invece riferito proprio alla Kia Sorento coinvolta nel bollettino ufficiale di cui parliamo al paragrafo successivo. In quel caso però stato risolto con la sostituzione del sensore ABS. A dimostrazione che con i sistemi ADAS e la diagnostica delle nuove auto non si può certo improvvisare il fai da te. Oltre al fatto che sarebbe pericoloso. Come dimostra il bollettino ufficiale Kia che riportiamo di seguito, prima di qualsiasi sostituzione è sempre bene effettuare una diagnosi approfondita.

SOLUZIONE KIA SORENTO CON AVARIA AEB NON FUNZIONANTE

Il bollettino tecnico ufficiale KIA KRE19-92-E530 invece consiglia alla rete autorizzata una soluzione molto più semplice per la Kia Sorento dal 2015 in poi. In assenza di ulteriori avarie ed errori DTC in memoria, l’autoriparatore può utilizzare queste informazioni:

– difetto riscontrato, “il sistema di avvertimento contro le collisioni anteriori presenta un malfunzionamento”;

– cause del difetto, “software del sistema telecamera vista anteriore difettoso”;

– soluzione, “aggiornare il software del sistema telecamera vista anteriore”.