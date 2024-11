Japanparts: spazzole tergicristallo compatibili con il 99,9% di auto

Le spazzole tergicristallo sono un elemento fondamentale per la sicurezza stradale, in quanto assicurano una visione chiara in qualsiasi condizione atmosferica. Le spazzole tergicristallo Japanparts si distinguono per l’elevata qualità dei materiali, la facilità di installazione e il design moderno. L’azienda assicura che il suo prodotto è compatibile con il 99,9% delle auto circolanti, garantendo quasi l’assoluta compatibilità con ciò che offre il parco auto corrente.

SPAZZOLE TERGICRISTALLO JAPANPARTS: CARATTERISTICHE

Le spazzole tergicristallo Japanparts sono realizzate con materiali di qualità, studiati per resistere alle condizioni più estreme (freddo glaciale e caldo torrido, neve, ghiaccio, sabbia e fango). Vediamo come sono composte:

spoiler in elastomero TPV (elastomero termoplastico vulcanizzato) + PP (polipropilene): questo materiale assicura un funzionamento impeccabile in un ampio range di temperature, da -60°C a +100°C. La sua resistenza al calore e al freddo garantisce prestazioni costanti anche in condizioni climatiche avverse;

rivestimento nano TPFE (politetrafluoroetilene): il rivestimento nano TPFE è una tecnologia avanzata che riduce l'attrito tra la spazzola e il parabrezza. Questo si traduce in una pulizia più fluida e silenziosa, eliminando striature, rumori fastidiosi e vibrazioni. La durata del rivestimento è superiore rispetto ai prodotti tradizionali, garantendo una pulizia impeccabile per un periodo di tempo prolungato;

base in zinco: conferisce alle spazzole tergicristallo Japanparts robustezza e stabilità. Questo materiale resistente alla corrosione assicura una maggiore durata delle spazzole e ne migliora le prestazioni nel tempo.

L’utilizzo di materiali di alta qualità si traduce in una maggiore efficienza di pulizia, una riduzione del rumore e una durata superiore, garantendo un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

SPAZZOLE TERGICRISTALLO JAPANPARTS: FACILI DI MONTARE

Il sistema multi-clip brevettato da Japanparts rende l’installazione delle spazzole tergicristallo un’operazione semplice e veloce, alla portata di tutti. Le spazzole sono compatibili con la maggior parte dei veicoli in circolazione, grazie ai 14 adattatori inclusi nella confezione. Come mai sono così semplici da installare? Vediamo:

sistema Multi-Clip: questo schema innovativo consente di agganciare le spazzole al braccio tergicristallo in pochi secondi, senza bisogno di attrezzi o competenze specifiche. Il sistema multi-clip è progettato per adattarsi a diverse tipologie di bracci, garantendo una compatibilità universale;

guida visiva completa: per agevolare ulteriormente l'installazione, la confezione include una guida visiva dettagliata. Le istruzioni chiare e intuitive, accompagnate da immagini esplicative, assicurano un montaggio corretto e sicuro.

SPAZZOLE TERGICRISTALLO JAPANPARTS: IL DESIGN

Le spazzole tergicristallo Japanparts non si limitano a garantire prestazioni eccellenti, ma si distinguono anche per un design moderno ed elegante. La struttura sottile e aerodinamica riduce la resistenza all’aria, minimizzando il rumore del vento e migliorando la visibilità durante la guida, soprattutto a velocità elevate. L’estetica curata si integra perfettamente con il design di qualsiasi veicolo, senza compromettere la funzionalità.

I tergicristalli di Japanparts – come abbiamo anticipato e come riporta l’azienda – sono state progettate per adattarsi alla quasi totalità dei veicoli in circolazione, sia modelli recenti che vetture più datate. La compatibilità universale è garantita dai 14 adattatori inclusi nella confezione, che consentono di montare le spazzole su una vasta gamma di bracci tergicristallo. L’ampia gamma di misure disponibili, da 11″ a 28″ (280 mm – 700 mm), copre le esigenze di qualsiasi modello di auto. La numerazione degli articoli è chiara e precisa, semplificando la scelta del modello corretto per il proprio veicolo.

SPAZZOLE TERGICRISTALLO JAPANPARTAS: LE CERTIFICAZIONI

Le spazzole tergicristallo Japanparts sono realizzate secondo i più alti standard qualitativi e le normative vigenti, sottoposte a rigorosi controlli e test per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata.