Jaguar XE con chiave che non funziona: come risolvere

Se la Jaguar XE con Keyless non si apre, potrebbe non dipendere dalla batteria scarica della chiave elettronica: ecco la soluzione

La Jaguar XE è affetta da un problema al telecomando che non funziona come dovrebbe, abbastanza frequente da richiedere un bollettino tecnico destinato alla rete autorizzata del Brand. Nei paragrafi successivi vediamo come risolvere il problema alla chiave elettronica Jaguar non funzionante. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti prima di tentare riparazioni fai da te che potrebbero peggiorare il problema o invalidare la garanzia. Se invece possedete un’auto diversa o pensate che il problema sia causato dalla batteria scarica del telecomando, ecco qui i consigli per aprire l’auto e ripartire.

LE ANTENNE DEL SISTEMA KEYLESS JAGUAR XE

Il telecomando Keyless della Jaguar XE, come per tutti i modelli di auto dotati di tecnologia di accesso con RFID, potrebbe in alcuni casi soffrire di interferenze esterne. Quindi prima di giungere a conclusioni affrettate, verificate se il problema si ripete più volte dopo aver parcheggiato in punti diversi. Per rendere meglio l’idea della capacità di rivelamento della chiave Jaguar, la XE è dotata di ben 8 trasmettitori (nel punto 6 dell’immagine sotto c’è il modulo Keyless) collocati su:

– plancia dell’abitacolo;

­- pianale anteriore dell’abitacolo;

– tetto zona anteriore dell’abitacolo;

– maniglie delle portiere anteriori e posteriori;

– pianale zona centrale dell’abitacolo;

– pianale zona posteriore dell’abitacolo;

– zona bagagliaio.

Lo stesso libretto istruzioni della Jaguar XE, specifica che: “il raggio d’azione della chiave Smart varia considerevolmente a seconda delle condizioni atmosferiche e delle interferenze provenienti da altri dispositivi trasmittenti”. Inoltre “se si sblocca una delle portiere, o il bagagliaio, per 10 volte entro un breve periodo di tempo, il dispositivo di chiusura viene disattivato per circa un minuto”. A parte queste casistiche, se la chiave della Jaguar XE non funziona per un periodo prolungato anche seguendo i consigli qui sopra, è probabile che sia affetta dal problema individuato nel paragrafo successivo.

DIAGNOSI CHIAVE TELECOMANDO JAGUAR XE NON FUNZIONANTE

Il bollettino tecnico con la soluzione alla chiave non funzionante della Jaguar XE è stato diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Il difetto è stato individuato maggiormente su:

– Jaguar XE prodotta dal 2015 in poi;

– Difetto riscontrato. Il telecomando di avviamento senza chiave non funzionante;

– Nessun messaggio di errore memorizzato dalle centraline dell’auto;

– Causa del problema. Pin del terminale positivo della pila a bottone del telecomando piegato;

SOLUZIONE CHIAVE JAGUAR XE CHE NON FUNZIONA

La soluzione per la chiave della Jaguar XE consigliata consiste nel far “controllare i pin della pila a bottone del telecomando e riparare eventuali pin piegati. Se l’anomalia è ancora presente verificare l’impianto”. Questo difetto risulta essere noto anche alla rete autorizzata Jaguar Land Rover attraverso il bollettino tecnico ufficiale Jaguar SSM75412. Se il vostro autoriparatore non riesce a venire a capo del problema, mostrategli questo articolo.