Incentivi auto sulla manutenzione: come funzionerebbe il bonus di 500 euro

Incentivi auto per privati sulla manutenzione: chi e come usufruirebbe del bonus fino a 500 euro per portare l’auto in officina

Il bonus manutenzione auto è la proposta degli operatori del settore per dare ossigeno a un volano dell’economia e a chi non può usufruire degli incentivi sull’acquisto delle auto nuove. Il provvedimento aumenterebbe anche la sicurezza stradale e aiuterebbe a contenere le emissioni di auto che si portano dietro problemi non gravi ma che fanno consumare più carburante. Ecco come funzionerebbe l’idea degli incentivi sulle riparazioni auto per privati.

UN BONUS PER CHI NON PUO’ COMPRARE UN’AUTO O UNA BICI ELETTRICA

Un sostegno con molteplici finalità, che l’Osservatorio Autopromotec (la più importante rassegna internazionale di attrezzature per officine e aftermarket) auspica possa affiancare gli interventi a favore della micromobilità. “Non si può fare a meno di sostenere anche la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli attualmente in circolazione”. In cima ai destinatari che trarrebbero vantaggio dagli incentivi sulla manutenzione auto, le famiglie che in un periodo di crisi dovuto al Coronavirus non possono sostituire l’auto vecchia per una più ecologica per necessità economiche. Sarebbe la parte predominante dei veicoli circolanti, di cui solo una minima quota viene destinata alla rottamazione usufruendo degli ecobonus sulle auto ecologiche.

INCENTIVI SULLA MANUTENZIONE DELLE AUTO USATE DI PROPRIETA’

“Ben vengano, sicuramente, gli interventi a sostegno della micro-mobilità elettrica che offrono all’utenza dei grandi centri urbani una soluzione ecologica alle proprie necessità di spostamento”. Ma l’Osservatorio fa emergere una criticità che esclude moltissimi utenti delle aree con meno abitanti. In tutti i casi, che riguardano la maggioranza dei cittadini, occorre trovare soluzioni diverse che si orientino a rendere la manutenzione auto più economica. E da qui l’idea di proporre al Governo degli incentivi, sulla scia dell’ampiliamento degli incentivi anche alle auto benzina e diesel Euro 6. Il bonus sulla manutenzione e riparazione auto consisterebbe nella possibilità di detrazione delle spese auto anche per i privati.

SPESE AUTO DETRAIBILI ANCHE PER PRIVATI

Le spese di manutenzione e riparazione dell’autovettura ad uso privato andrebbero inserite tra quelle detraibili nella dichiarazione dei redditi 2022. L’agevolazione riconosciuta dallo Stato sul periodo d’imposta 2021 potrebbe essere una somma pari al 50% della spesa e fino a 500 euro per ogni auto. Ovviamente l’agevolazione sarebbe concessa al limite delle risorse disponibili e presentando tutta la documentazione fiscalmente valida (fattura o ricevuta fiscale e pagamento tracciabile). “Una misura che – ricorda l’Ossrevatorio – consentirebbe anche di limitare il fenomeno dell’evasione fiscale, che danneggia la maggioranza delle aziende, che sono sane ed in regola”.