Hyundai i20 con rumori dal motore: come risolvere

I rumori metallici provenienti dal motore della Hyundai i20 possono derivare dalla pompa acqua usurata: ecco diagnosi e come risolvere

Sarà capitato a tutti almeno una volta di andare dal meccanico per rumori provenienti dal motore. E’ considerato il presagio di danni molto costosi da riparare, a seconda del modello e del ritardo con cui si interviene. La Hyundai i20 con rumori dal motore è proprio per questo motivo oggetto di un bollettino tecnico Hella, produttore di componentistica auto che ha individuato un problema piuttosto frequente con la pompa acqua del motore. Ecco la causa, come risolvere e prevenire ulteriori danni.

HYUNDAI I20 CON RUMORI DAL MOTORE CAUSATI DALLA POMPA ACQUA

E’ chiaro che un autoriparatore esperto si possa accorgere in pochi istanti di un problema alla pompa dell’acqua che perde o fa rumore. Quando si è alla guida della propria auto invece non è sempre scontato riuscire a distinguere i rumori funzionali (es. oggetti nel bagagliaio o nel cruscotto che sbattono quando si passa su un dosso), dai campanelli d’allarme che qualcosa non va. Nel caso della Hyundai i20 con rumori dal motore, il frequente colpevole secondo Hella, che realizza anche bollettini tecnici per gli autoriparatori, è la pompa dell’acqua usurata. Più precisamente il cuscinetto della pompa acqua Hyundai i20 ha mostrato una tendenza all’usura più accentuata. Il problema è stato individuato in modo specifico nelle Hyundai i20 a benzina prodotte tra il 2009 e il 2012 che emettono un rumore metallico dal vano motore.

RUMORI DAL MOTORE E DIAGNOSI FAI DA TE

Anche se l’auto non rientra esattamente in questo periodo, non è difficile accorgersi se c’è qualche problema da approfondire in officina, ecco qualche consiglio:

– per capire se provengono rumori dal motore della tua auto, quando sei alla guida, spegni la radio, abbassa i finestrini anteriori e cerca di guidare in una strada isolata e con pochi rumori. Inoltre è fondamentale evitare che il rumore prodotto dal motore possa coprire quelli anomali, quindi non “tirare” le marce e mantieni un regime basso;

– nella maggior parte dei casi, è sufficiente anche ascoltare il motore avviato e al minimo con il cofano sollevato, per questo è preferibile farlo in un’area sicura. Inoltre, se un conoscente può salire in auto e accelerare mentre sei all’esterno, ti renderai conto se il rumore anomalo dal motore aumenta di intensità e frequenza al salire dei giri;

C’è da premettere che potrebbe trattarsi anche solo del rumore di trascinamento della cinghia usurata o del tendicinghia da sostituire (sibilo o ronzio leggero). Nei motori con catena di distribuzione, i rumori sono diversi e più sonori;

In ogni caso è consigliabile non sottovalutare il rumore e rivolgersi in officina per una diagnosi approfondita della causa.

COME RISOLVERE IL PROBLEMA DEI RUMORI DALLA POMPA ACQUA HYUNDAI I20

Al problema della pompa acqua rumorosa su Hyundai i20 non c’è altra soluzione se non sostituire la pompa acqua, ma con un ricambio modificato. Il bollettino tecnico Hella, spiega che “Per risolvere il problema e prevenire ulteriori danni, è necessario installare una nuova pompa liquido di raffreddamento con una puleggia modificata”. Inoltre è consigliato come da prassi sostituire anche la cinghia di trasmissione della pompa. Vi ricordiamo che bastano poche e semplici attenzioni per allungare la vita del sistema di raffreddamento e prevenire i danni più frequenti causati da rabbocchi improvvisati:

– Non utilizzare acqua di rubinetto, anche se aggiunta al liquido antigelo per fare i rabbocchi, poiché potresti ridurre l’effetto degli additivi. Meglio acquistare il liquido radiatore per il rabbocco adatto alla tua auto;

– Meglio evitare i rabbocchi di sola acqua demineralizzata per ripristinare il livello. Altrimenti si diluisce la soluzione e di conseguenza si riduce il range di temperatura contro il congelamento e l’ebollizione;

– Ricorda di far sostituire completamente il liquido refrigerante, come consiglia il libretto d’istruzioni dell’auto;

– Mai riempire il radiatore con sola acqua di rubinetto, neppure in emergenza, poiché s’innesca con il calore del motore la formazione di carbonati di calcio (calcare), con fenomeni di ostruzione, corrosione e scarso rendimento del sistema di raffreddamento del motore;