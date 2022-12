Honda HR-V con spia olio accesa: causa e soluzione

Ecco la soluzione alla spia olio accesa su Honda HR-V 1.5i 16V nel bollettino tecnico per la rete ufficiale di assistenza

La Honda HR-V con spia olio accesa è un problema che non si risolve con una normale procedura di reset. Il problema è noto alla rete autorizzata del Costruttore ed è riportato nel bollettino tecnico di cui parliamo in questo articolo. La soluzione consigliata alle officine autorizzate Honda per la spia olio accesa è stata diffusa da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti.

HONDA HR-V CON SPIA OLIO ACCESA

Sulle Honda HR-V è stato individuato un difetto nel sistema che avvisa di anomalie al livello dell’olio motore. Il problema che si verifica indifferentemente prima o dopo la sostituzione del lubrificante non è dovuto alla qualità o alle caratteristiche olio motore. I modelli del bollettino tecnico ufficiale Honda sono:

– Honda HR-V 1.5i 16V con filtro antiparticolato benzina;

– produzione da giugno 2015 in poi;

DIAGNOSI HONDA HR-V CON SPIA OLIO ACCESA

Esistono molte cause dell’accensione della spia olio motore, che in genere si rifanno al degrado del lubrificante (eventuali diluizioni), a problemi di pressione bassa o alta e quindi al livello insufficiente. Nel caso della Honda HR-V l’accensione permanente della spia olio può indurre a pensare proprio al sensore livello olio difettoso. In molti casi infatti l’avviso sul display “Livello olio motore troppo alto” non trova riscontro nel successivo controllo del livello olio che risulta a posto. A rendere più difficoltosa la diagnosi è poi anche l’assenza di errori DTC nella memoria guasti.

SOLUZIONE SPIA OLIO ACCESA HONDA HR-V

Il problema Honda HR-V con spia olio accesa fissa è stato individuato nel software della centralina motore difettoso. Il guasto dovrebbe scomparire con l’aggiornamento della centralina motore. I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Honda SV-02-002-01, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.