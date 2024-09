Nel mondo della tecnica automobilistica, ci sono diversi aspetti legati al funzionamento della trasmissione che possono sembrare insoliti, ma che in realtà svolgono funzioni fondamentali per garantire prestazioni ottimali. Uno di questi è il movimento del disco frizione, in particolare sul lato del volano, osservato su alcuni veicoli moderni, come ad esempio la Hyundai Tucson 1.6 CRDI del 2019. Nei prossimi paragrafi rispondiamo a una domanda ben precisa: la frizione che si muove sul volano dopo il montaggio: è difettosa? Ecco le risposte di una nota azienda che realizza bollettini tecnici per i meccatronici.

IL MOVIMENTO DEL DISCO FRIZIONE E’ NORMALE?

La domanda posta da un autoriparatore riguarda la mobilità del disco frizione una volta montato sul volano. Invece di essere solidale al volano, ruota di alcuni millimetri attorno al suo asse. È del tutto comprensibile che un disco che si muove liberamente possa sollevare dubbi sulla corretta installazione della frizione o sul suo funzionamento. Tuttavia, come spiegato dagli esperti di Repxpert, questo movimento non solo è normale, ma è una parte essenziale del design della frizione in alcuni modelli di veicoli.

TECNOLOGIA DEL DISCO FRIZIONE CON PENDOLI CENTRIFUGHI

I dischi frizione che presentano questo tipo di comportamento sono dotati di molle di smorzamento torsionale e di masse sospese sul lato del volano. Le masse sospese, note come pendoli centrifughi, svolgono una funzione critica: assorbire ed attenuare le vibrazioni torsionali che si generano durante il funzionamento del motore, specialmente ai bassi regimi.

Il motore, in particolare quando gira a bassi giri, può produrre vibrazioni importanti che risalgono attraverso la trasmissione fino al telaio. Se queste vibrazioni non vengono adeguatamente gestite, possono ridurre il comfort degli occupanti e potenzialmente danneggiare i componenti della trasmissione nel lungo periodo. I pendoli centrifughi invece entrano in gioco proprio per risolvere questo problema, smorzando le vibrazioni e migliorando il comfort di guida.

VANTAGGI DEL SISTEMA A PENDOLI CENTRIFUGHI

L’introduzione di questa tecnologia ha consentito un’innovazione importante nella progettazione della trasmissione dei veicoli più recenti, in particolare per i veicoli dotati di volano rigido. In passato, per gestire le vibrazioni torsionali si utilizzavano esclusivamente volani a doppia massa, noti per la loro capacità di assorbire efficacemente le oscillazioni torsionali. Tuttavia, i volani a doppia massa presentano alcuni limiti in termini di complessità e costi di produzione.

Grazie all’integrazione di pendoli centrifughi nel disco frizione, ora è possibile utilizzare un volano rigido senza sacrificare la capacità di assorbire le vibrazioni. Questo approccio offre diversi vantaggi: