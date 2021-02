Freni che fanno rumore: i consigli per risolvere

Freni che fischiano e fanno rumore a volte sono da cambiare ma quando dischi e pastiglie sono nuovi come si risolve il rumore ai freni? Ecco la soluzione

Quando le pastiglie fanno rumore non è sempre un problema di usura anche se il primo indizio sono le pastiglie cristallizzate, bruciate o “finite”. Forse il meccanico avrà anche ragione e confermerà una delle ipotesi dopo un attento controllo di pinze, cilindretti e sistemi di bloccaggio. Ma quando i freni che fanno rumore sono da poco stati cambiati non si può certo dare la colpa all’usura o all’età. Vediamo quando e perché dischi e pastiglie nuove fischiano in frenata.

Articolo aggiornato il 9 febbraio 2021 alle ore 8:00

FRENI CHE FANNO RUMORE: RICAMBI SBAGLIATI O DANNEGGIATI

I freni che stridono o fanno rumore anche da nuovi normalmente possono nascondere qualche problema di assemblaggio errato, danni o difetti. Non a caso le officine tendono a negare la disponibilità a montare ricambi forniti dal cliente. Lo fanno per scartare in caso di problemi proprio l’ipotesi che il ricambio acquistato – anche quando il codice è giusto – possa essere stato maltrattato o danneggiato. Un rischio tutt’altro che remoto quando si acquistano ricambi sul web.

FRENI CHE FANNO RUMORE: MANCA NIENTE ALL’APPELLO?

Quando invece si escludono problemi di usura di dischi e pastiglie e difettosità dei ricambi, si va alla ricerca di anomalie nei componenti. Due dei problemi più diffusi con i freni che fanno rumore:

– Le molle di ritegno delle pastiglie, che se non rimontate correttamente possono saltare via o sganciarsi;

– La flangia di protezione del disco tra lo stesso e il giunto ruota. Essendo molto sottile, quando riceve un urto può deformarsi andando a stridere contro il disco in particolari situazioni di guida.

Nel video qui sotto guarda cosa si rischia con freni auto economici.

IL TRUCCO CHE EVITA PROBLEMI E RUMORI AI FRENI

Se tutti i componenti sono montati correttamente, non ci sono danni ai dischi e alle pastiglie bisogna cercare la causa di rumore dai freni nello sporco. E’ molto probabile che dall’ultima manutenzione e controllo si sia accumulata troppa polvere (terreno ma soprattutto materiale di attrito). E’ infatti nei punti rossi dell’immagine qui sotto soggetti a strisciamento tra la pinza e pastiglie e tra pinza e perni di bloccaggio che la polvere crei maggiore attrito e vibrazioni. La soluzione a questo diffuso problema per fortuna è più semplice di quanto si crede: basta smontare le pastiglie (e se necessario la pinza), pulire con aria compressa o detergenti specifici. E’ importante controllare anche le guarnizioni del cilindro e applicare nei punti interessati allo strisciamento, del lubrificante antiattrito per freni. Bisogna ricordare anche che i freni per auto stradali ad alte prestazioni (ad esempio con dischi di grande diametro e pastiglie per alte temperature), spesso fischiano frenando a bassa velocità. In questo caso il fenomeno è fisiologico ed è il prezzo da pagare per poter tenere in garage auto dall’indole corsaiola. Non perderti tante altre curiosità e informazioni sulla manutenzione nei video #SicurEDU sui freni auto.