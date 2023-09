Ford Galaxy con spia motore ed errore P049B: come risolvere

La Ford Galaxy è affetta da un problema che si manifesta con l’accensione della spia di avaria motore e l’errore P049B nella memoria guasti. In questo articolo spieghiamo come si risolve nella maggior parte dei casi grazie alle info ufficiali per la rete Ford. Le informazioni ai paragrafi seguenti derivano dal bollettino tecnico ufficiale, diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

FORD GALAXY CON SPIA MOTORE ACCESA ED ERRORE P049B

La spia di avaria motore è un’indicazione molto generica di potenziali problemi di cui parliamo meglio in fondo all’articolo. Solo grazie a una diagnosi elettronica e a una valutazione approfondita con l’aiuto dell’autoriparatore si può trovare una soluzione al problema, analizzando i codici di guasto DTC. Per la Ford Galaxy la rete autorizzata ha individuato una casistica abbastanza importante da dedicargli il bollettino tecnico di seguito:

Auto coinvolte, Ford Galaxy 0 TDCI 16V Turbo.

16V Turbo. Produzione da giugno 2015 in poi.

in poi. Difetto ed errore. Spia avaria motore accesa e in diagnosi gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P049B “EGR 2, flusso insufficiente”.

CAUSA E SOLUZIONE PROBLEMA EGR FORD GALAXY

La causa del problema EGR alla Ford Galaxy è dovuta, nelle suddette condizioni al “filtro a maglia del radiatore dell’EGR a bassa pressione intasato”. La soluzione consigliata alle officine della rete ufficiale è:

Smontare il tubo dalla valvola EGR, sostituire il filtro a maglia e la guarnizione.

I dettagli dell’intervento son inclusi nel bollettino Ford 21-2135 a cui l’autoriparatore può fare affidamento per ulteriori informazioni.

ALTRE CAUSE DI ACCENSIONE DELLA SPIA AVARIA MOTORE

La spia gialla di avaria motore rappresentata da un’icona che assomiglia proprio a un motore, è un segnale del sistema di diagnostica di bordo (OBD) che indica che c’è un problema generico nel sistema di controllo del motore o nei sistemi correlati. Ecco le principali cause per cui potrebbe accendersi:

Problemi al sistema di alimentazione . La spia potrebbe accendersi se c’è un problema con il sistema di alimentazione, come un filtro del carburante intasato, iniettori sporchi o una pompa del carburante guasta.

. La spia potrebbe accendersi se c’è un problema con il sistema di alimentazione, come un filtro del carburante intasato, iniettori sporchi o una pompa del carburante guasta. Sonda lambda Questa sonda, anche conosciuta come sensore di ossigeno, misura la quantità di ossigeno non bruciata nei gas di scarico. Qui spieghiamo perché può influenzare il rendimento del motore e la sua efficienza.

Questa sonda, anche conosciuta come sensore di ossigeno, misura la quantità di ossigeno non bruciata nei gas di scarico. Qui spieghiamo perché può influenzare il rendimento del motore e la sua efficienza. Malfunzionamento del sistema di accensione . Se ci sono problemi con le candele, i cavi delle candele o le bobine di accensione, la spia potrebbe illuminarsi.

. Se ci sono problemi con le candele, i cavi delle candele o le bobine di accensione, la spia potrebbe illuminarsi. Guasto del sistema EGR (Ricircolo dei gas di scarico). Il sistema EGR aiuta a ridurre le emissioni di ossidi di azoto. Un malfunzionamento potrebbe far accendere la spia.

(Ricircolo dei gas di scarico). Il sistema EGR aiuta a ridurre le emissioni di ossidi di azoto. Un malfunzionamento potrebbe far accendere la spia. Problemi al sistema di controllo delle emissioni. Questo sistema controlla e limita le emissioni dei veicoli. Se ci sono problemi, come una perdita nel sistema EVAP (Evaporative Emission Control System), la spia si accenderà.

È importante sottolineare che la spia di avaria motore è un avviso generico che indica una vasta gamma di potenziali problemi, alcuni dei quali potrebbero essere gravi mentre altri potrebbero essere meno preoccupanti. In ogni caso, quando la spia si accende, è fondamentale portare il veicolo in un’officina per una diagnosi accurata e tempestiva.