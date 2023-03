Ford Fiesta con clacson che suona da solo: come risolvere

Il problema della Ford Fiesta con il clacson che si mette a suonare da solo è insolito e opposto ai problemi che accusano molti automobilisti: clacson che non suona, come nel caso dell’Audi A1 per usura o infiltrazioni. Nei prossimi paragrafi vedremo qual è la soluzione al clacson che suona da solo sulla Ford Fiesta. Le informazioni riprese dal bollettino ufficiale Ford sono diffuse da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti.

PERCHÉ A VOLTE IL CLACSON DELLA FORD FIESTA SUONA DA SOLO

Prima di passare all’analisi del problema che affligge alcune Ford Fiesta con il clacson che suona da solo in alcune circostanze, è bene precisare che non sempre si tratta di un malfunzionamento. Per alcune versioni e allestimenti, tra cui ad esempio le Ford Fiesta con sistema di chiusura Keyless, il clacson potrebbe suonare con una sequenza esatta:

per dare conferma di apertura e chiusura dell’auto.

dell’auto. quando si cerca di chiudere l’auto, se una delle porte o il bagagliaio sono aperti, per richiamare l’attenzione del proprietario e impedire che si allontani lasciando l’auto aperta.

Quindi prima di pensare subito a un difetto, verificate sul libretto istruzioni dell’auto o in concessionaria, che non si tratti di una funzione aggiuntiva. Al massimo, se proprio vi dà fastidio, chiedete al personale di disabilitarla.

QUANDO IL CLACSON DELLA FORD FIESTA CHE SUONA DA SOLO E’ UN DIFETTO

Nel bollettino tecnico Ford invece il clacson suona da solo quando non dovrebbe a causa di un errore di assemblaggio e non per una precisa utilità. Le auto da controllare su cui potrebbe verificarsi l’anomalia sono:

Ford Fiesta nel periodo di produzione dal 2017 al 2018 ;

nel periodo di produzione ; il difetto si manifesta con il clacson che suona da solo quando si gira il volante.

SOLUZIONE CLACSON DELLA FORD FIESTA CHE SUONA DA SOLO

Non essendo riscontrabile nessun codice di errore in diagnosi, la riparazione segue prove empiriche e verifiche. Il bollettino tecnico Ford 18-2128, riporta che in questi casi è stato riscontrato il “cablaggio avvisatore acustico instradato in maniera errata”. Quindi occorre:

verificare se il cablaggio dell’avvisatore acustico è danneggiato;

se è danneggiato; ricollocare il cablaggio in maniera corretta nel volante;

riparare il cablaggio se necessario.

L’autoriparatore può fare riferimento al bollettino Ford per ulteriori dettagli sulle operazioni da effettuare. Se la tua officina non riesce a trovare la soluzione al problema del clacson Ford Fiesta che suona da solo, mostragli questo articolo.