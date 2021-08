Audi A1 con clacson che non suona: come risolvere

Il clacson che non suona dell’Audi A1 è un difetto noto: soluzione e bollettino tecnico ufficiale per risolvere il problema

Il problema al clacson che non suona sull’Audi A1 potrebbe sembrare un difetto banale, ma oltre a compromettere la sicurezza di guida, è al centro di un bollettino tecnico ufficiale della rete di assistenza. Se i controlli di routine a fusibile e pulsante non sono risolutivi è molto probabile che il clacson difettoso dell’Audi A1 si possa risolvere come per i modelli coinvolti nel bollettino tecnico Audi. In questo articolo riportiamo le informazioni ufficiali da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket, leggi questo articolo e mostra la soluzione al tuo meccanico se non sei pratico di fai da te.

AUDI A1 CON CLACSON CHE NON SUONA

Il clacson che non suona sull’Audi A1 è un problema che può dipendere dall’usura come da una maggiore esposizione dell’avvisatore acustico a danni o schizzi di acqua. L’Audi A1 è proprio uno dei modelli che nel periodo di produzione dal 2010 al 2019 ha sofferto di difettosità al clacson. Il problema che inizialmente porta l’attenzione sulle parti più soggette a malfunzionamento, come fusibile interrotto o contatti nel volante ossidati, in realtà potrebbe richiedere pochissimo tempo per essere risolto. I sintomi che si possono avvertire alla guida, oltre chiaramente al clacson che non emette alcun suono è il “clic” di azionamento del relè nell’abitacolo. La causa più frequente può essere dovuta all’acqua, dato il posizionamento molto basso dell’avvisatore sull’Audi A1, come su altri modelli del brand.

COME RISOLVERE IL PROBLEMA AL CLACSON DELL’AUDI A1

Se l’Audi con il clacson che non suona è tra quelle coinvolte nel bollettino tecnico Audi, quasi sicuramente il difetto è provocato dall’ingresso di acqua nell’avvisatore. Il problema però potrebbe riguardare anche altri modelli Audi vista la posizione bassa delle trombe, dietro alla griglia fendinebbia lato guida per l’Audi A1. La soluzione prevede:

– Smontaggio della griglia fendinebbia;

– Smontaggio del clacson e asciugatura con aria compressa o riscaldandolo con un asciugacapelli;

– Verificare che arrivi tensione ai morsetti del clacson;

– Se il clacson continua a non funzionare è inevitabile la sua sostituzione;

BOLLETTINO TECNICO AUDI PER IL CLACSON DIFETTOSO DELL’AUDI A1

Il clacson difettoso per ingresso di acqua, come per molti altri modelli, può dipendere sicuramente dall’utilizzo della lancia ad alta pressione dell’autolavaggio a una distanza molto ravvicinata. Se la tua auto è stata prodotta dal 2010 al 2019, la rete ufficiale Audi ha diramato il bollettino tecnico Audi 2036062/3. Mentre se la tua auto non presenta questo tipo di anomalia ma il clacson non funziona, puoi trovare qui una guida con i consigli sui controlli e le possibili soluzioni.