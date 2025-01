Fiat 500X con freni rumorosi: come si risolve il problema?

La Fiat 500X, in alcuni casi, può manifestare un fastidioso rumore stridente proveniente dall’asse anteriore durante la frenata. Questo fenomeno si verifica principalmente a bassa velocità e persiste fino all’arresto completo del veicolo. Per i conducenti di questo modello, il problema può risultare non solo fastidioso nel traffico, ma anche preoccupante. Nei prossimi paragrafi ci baseremo sul bollettino tecnico destinato agli autoriparatori per analizzare il problema dei freni rumorosi della Fiat 500X e qual è la soluzione consigliata.

CAUSE DEL RUMORE DAI FRENI DELLA FIAT 500X

Secondo analisi tecniche effettuate dall’azienda che ha realizzato il bollettino tecnico, una delle possibili cause del rumore anomalo dei freni sulla Fiat 500X è l’uso eccessivo di frenafiletti nelle viti di fissaggio tra il fusello dell’asse e il supporto della pinza del freno. L’eccesso di frenafiletti può impedire il corretto allineamento dei componenti, generando attriti indesiderati e conseguenti rumori in fase di frenata. Un problema simile lo avevamo visto anche nell’eccessivo o improprio uso di grasso sui perni del volano di un’altra auto.

SOLUZIONE RUMORE FIAT 500X DALLE RUOTE ANTERIORI IN FRENATA

Per eliminare il problema del rumore dai freni della Fiat 500X, è necessario intervenire direttamente sui componenti coinvolti. Quindi sconsigliamo vivamente il fai da te e di rivolgersi in officina. Di seguito, i passaggi consigliati dal bollettino tecnico Hella per una riparazione a regola d’arte:

Rimozione delle viti di fissaggio dei supporti delle pinze dei freni dell’assale anteriore. Pulizia delle superfici di contatto tra il fusello dell’asse e i supporti delle pinze del freno per rimuovere eventuali residui di frenafiletti. Installazione di nuove viti con una quantità adeguata di frenafiletti. Serrare le viti rispettando la coppia prescritta dal costruttore del veicolo.

LE ALTRE CAUSE DI RUMORE DAI FRENI AUTO

Seguendo questa procedura, si può ridurre significativamente, se non eliminare del tutto, il problema del rumore dai freni sulla Fiat 500X. È sempre consigliabile effettuare comunque dei controlli frequenti all’usura dei freni, poiché in molti casi il rumore che si percepisce alla guida è la manifestazione di vibrazioni dalle ruote. Ne abbiamo parlato in modo approfondito anche nei video #SicurEDU sui freni, dove potrai trovare molte altre informazioni utili e interessanti.