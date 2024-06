Volano bi-massa Fiat 1.9 JTD nuovo che vibra: causa e soluzione

La sostituzione del volano bi-massa (DMF) è una procedura delicata che richiede precisione e attenzione ai dettagli. Un problema comune che può emergere dopo la sostituzione del DMF è la comparsa di rumori anomali o un volano bi-massa che vibra, specialmente al minimo o durante lo spegnimento del motore. La causa del problema è stata analizzata da un portale specializzato che fornisce informazioni tecniche, bollettini e corsi di formazione per gli autoriparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket), su segnalazione di un autoriparatore: ecco come risolverlo.

IL CASO: RUMORE E VIBRAZIONI DAL VOLANO BI MASSA DOPO 2500 KM

Un caso esemplificativo riguarda un autoriparatore che, dopo aver sostituito il volano a doppia massa (codice articolo 415024110) su una Fiat Sedici 1.9 JTD, ha riscontrato rumori anomali al minimo e durante lo spegnimento del motore dopo soli 2500 km. Nonostante l’installazione della frizione – a suo dire – sia stata effettuata utilizzando l’apposito utensile SAC 400 0237 10, come indicato nel catalogo prodotti, il problema persisteva.

PROBLEMA SUL VOLANO A DUE MASSE RUMOROSO CHE VIBRA

La diagnosi iniziale, effettuata controllando il gioco libero del DMF, non ha rilevato anomalie: i parametri rientravano nelle tolleranze previste. Tuttavia, un’analisi più approfondita ha rivelato la presenza di pasta sigillante sui fori di montaggio del volano, tra la vite e il volano stesso. Questo strato di sigillante ha impedito il corretto serraggio a coppia delle viti, compromettendo l’accoppiamento tra il volano e l’albero motore. Secondo gli esperti di Repxpert, questa situazione crea una connessione non ideale che provoca rumori e vibrazioni nel sistema di trasmissione.

RACCOMANDAZIONI DEGLI ESPERTI SUL MONTAGGIO DEL VOLANO BI-MASSA

Il corretto serraggio delle viti alla coppia prescritta con una chiave dinamometrica è cruciale per garantire la funzionalità del DMF. La pasta sigillante, se applicata in modo inappropriato, può interferire con il serraggio, portando a un montaggio non adeguato. Per prevenire tali problemi, è essenziale seguire attentamente le indicazioni del produttore durante l’installazione del DMF. Ecco alcune raccomandazioni chiave: