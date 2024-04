Euromaster: ora la manutenzione auto si prenota su Google

Euromaster è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per la manutenzione dei veicoli, slegandosi sempre dall’immagine che la affiancava esclusivamente agli pneumatici. Oggi chi entra in uno dei 350 centri Euromaster in Italia può richiedere qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e la prenotazione si fa direttamente su Google. E’ questa infatti, l’ultima innovazione introdotta dalla rete Euromaster per semplificare la vita ai clienti.

LA MANUTENZIONE DA EUROMASTER SI PRENOTA ONLINE: ECCO COME

Grazie alla collaborazione con Google e all’integrazione di Google Reserve, prenotare un tagliando auto o un cambio pneumatici da Euromaster è diventato molto più semplice e veloce. Il network di officine ha infatti aderito al sistema di prenotazione digitale che permette agli automobilisti di prenotare facilmente interventi di manutenzione presso uno dei centri in Italia. Questo impegno rappresenta un passo avanti nell’adattamento alle esigenze digitali dei consumatori moderni.

RETE EUROMASTER: LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE CHE SI POSSONO FARE

Grazie a questa partnership, prenotare un intervento di manutenzione diventa un processo rapido che non richiede telefonate o visite in officina di persona. Gli interventi che si possono effettuare presso la rete Euromaster sono svariati:

Checkup auto

auto Tagliando auto

auto Batteria di avviamento

Manutenzione freni

Cambio olio e filtro

Revisione auto

auto Ricarica climatizzatore

Sostituzione ammortizzatori

Igienizzazione abitacolo

abitacolo Sostituzione tergicristalli

Diagnosi elettronica

elettronica Ricarica liquido AdBlue

L’INNOVAZIONE DIGITALE EUROMASTER CHE AIUTA GLI AUTOMOBILISTI

Maurizio Bramezza, responsabile marketing di Euromaster Italia, sottolinea l’importanza strategica del digitale per l’azienda: “Il digitale non è solo una vetrina, ma la colonna portante della nostra strategia di espansione. Offrire ai nostri clienti la possibilità di prenotare online non solo semplifica il processo di prenotazione, ma rende il rapporto con la nostra rete più fluido e veloce. Il nostro obiettivo è quello di mettere sempre al centro dell’attenzione i nostri clienti, offrendo loro un’esperienza personalizzata e orientata alle loro esigenze individuali”.