Duplicato chiave Block Shaft: come ottenere una copia

Quando e come è possibile richiedere il duplicato della chiave Block Shaft? Ecco cosa fare con la chiave Block Shaft spezzata o smarrita

Uno degli antifurto meccanici più richiesti sulle auto nuove o usate è il Block Shaft e altrettanto frequente è la domanda “come si ottiene il duplicato chiave Block Shaft?”. Se lo sono chiesti in molti a giudicare dall’interesse scaturito dalla discussione sul forum di SicurAUTO.it. Ecco perché in questo approfondimento affronteremo i principali casi in cui è necessaria una copia della chiave Block Shaft. Se ti stai già chiedendo quanto costa duplicare la chiave del Block Shaft, continua a leggere poiché il costo e la soluzione dipendono da diversi fattori.

DUPLICATO CHIAVE BLOCK SHAFT SU AUTO COMPRATA USATA

Il caso più frequente che spinge gli automobilisti a chiedersi come ottenere un duplicato della chiave dell’antifurto Block Shaft è l’acquisto auto usata. Il controllo di tutta la dotazione che accompagna l’auto (kit di emergenza, triangolo, ecc.) è fondamentale poiché mette al riparo da ulteriori costi. Se manca la seconda chiave del Block Shaft, la presenza dell’antifurto sull’auto è un ulteriore costo per il futuro acquirente, non un vantaggio. Pensate alle difficoltà di condivisione dell’auto e al rischio di non poter disattivare l’antifurto se doveste smarrire quell’unica chiave. Ecco perché è consigliabile chiedere al venditore di consegnare anche la seconda copia o uno sconto sul costo per ottenere la seconda chiave. A tal proposito leggete i paragrafi successivi.

DUPLICATO CHIAVE BLOCK SHAFT: COME RIGENERARE L’IMPUGNATURA ROTTA

Esiste un caso molto più semplice che non richiede fare la copia della chiave Block Shaft, ma non ne permette comunque l’utilizzo. Si tratta dell’impugnatura chiave Block Shaft spezzata a causa delle continue torsioni della parte flessibile a forma di volante. Purtroppo è inevitabile il deterioramento dell’impugnatura progettata apposta per non ferire le ginocchia del conducente quando sale e scende dall’auto, ma soprattutto in caso d’incidente. Ecco perché vi sconsigliamo di ricorrere al fai da te, anche perché la rigenerazione della chiave Block Shaft è gratuita (a parte i costi di spedizione della chiave all’azienda). Ecco le istruzioni per richiedere la riparazione gratis della chiave Block Shaft.

DUPLICATO CHIAVE BLOCK SHAFT SMARRITA O SPEZZATA

Perché se state acquistando un’auto usata con una sola chiave Block Shaft è meglio chiedere uno sconto al rivenditore? Per il semplice fatto che i modelli più recenti di Block Shaft hanno una chiave a sezione quasi ovale induplicabile. Per limitare i rischi di neutralizzazione dell’antifurto, l’azienda ha depositato un brevetto che però non permette la duplicazione della chiave, come per le chiavi piatte tradizionali. Questo comporta la necessità di sostituzione del cilindro serratura accompagnato da due nuove chiavi. Effettuare la sostituzione del cilindretto ha un costo molto variabile in funzione dell’auto su cui è montato l’antifurto. Per avere maggiori informazioni si può contattare il numero verde 800551551 e conoscere quali sono gli installatori autorizzati più vicini a cui chiedere un preventivo.