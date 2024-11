Delphi e il software DS Hub: info complete per gli autoriparatori

Nel panorama automobilistico in continua evoluzione, gli strumenti diagnostici avanzati sono diventati indispensabili per le officine che desiderano fornire un servizio di alta qualità. DS Hub di Delphi si propone come una soluzione ben ponderata, offrendo una piattaforma digitale centralizzata che raccoglie tutti gli strumenti e le risorse di Delphi in un unico contenitore. Con DS Hub, i tecnici possono accedere a software di diagnostica, informazioni tecniche, eLearning, cataloghi e risorse didattiche in modo semplice e intuitivo. Uno strumento che semplifica e rende più efficiente la vita di un autoriparatore.

DS HUB DI DELPHI: ECOSISTEMA DIGITALE PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI LAVORO

DS Hub di Delphi è stato progettato per migliorare l’esperienza di lavoro dei tecnici, semplificando l’accesso alle informazioni e agli strumenti necessari per svolgere le riparazioni in modo efficiente e professionale, a misura di legge. La piattaforma risponde alla sempre più ingente domanda di strumenti diagnostici avanzati, offrendo un punto di accesso centralizzato a una vasta gamma di risorse.

DS Hub offre una serie di vantaggi chiave, quali possono essere:

centralizzazione delle informazioni: tutti gli strumenti e le risorse di Delphi sono disponibili in un’unica piattaforma, eliminando la necessità di consultare diverse fonti;

accesso semplificato: l'interfaccia intuitiva di DS Hub rende facile la navigazione e la ricerca delle informazioni desiderate;

aggiornamenti costanti: DS Hub viene costantemente aggiornato con le ultime informazioni e gli strumenti diagnostici più recenti;

DS Hub viene costantemente aggiornato con le ultime informazioni e gli strumenti diagnostici più recenti; supporto completo: DS Hub offre un processo di integrazione passo-passo per i nuovi utenti, garantendo un’esperienza utente ottimale fin dall’inizio.

DS HUB DI DELPHI: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DS Hub di Delphi offre una gamma completa di funzionalità progettate per garantire la soddisfazione delle esigenze degli autoriparatori. Vediamo quali sono le caratteristiche:

diagnostica completa: accesso a software di diagnostica avanzati per una vasta gamma di veicoli;

formazione dettagliata: moduli di formazione, video tutorial e risorse didattiche per migliorare le competenze tecniche;

cataloghi ricambi aggiornati: accesso ai cataloghi ricambi Delphi per identificare e ordinare i componenti corretti;

dati tecnici integrati: Informazioni dettagliate sui veicoli, inclusi schemi elettrici, procedure di riparazione e specifiche tecniche;

Informazioni dettagliate sui veicoli, inclusi schemi elettrici, procedure di riparazione e specifiche tecniche; accesso esclusivo ai dati reali: Informazioni su guasti, tendenze di mercato e sviluppo di nuovi prodotti per i produttori di componenti.

DS Hub si distingue per la sua facilità di configurazione e utilizzo. Il processo di integrazione passo-passo, che include l’attivazione del software DS, guida i nuovi utenti attraverso la creazione di un account VTI (Vehicle Technical Information), di un account Security Gateway e di un account eLearning. Una volta completata la configurazione, i tecnici possono accedere a tutte le funzionalità di DS Hub dalla pagina iniziale, senza dover uscire dalla piattaforma.

DS HUB DI DELPHI, PARTNER PER LE OFFICINE

DS Hub posiziona Delphi come il partner diagnostico ottimale ed efficace per svolgere più funzioni all’interno delle officine, garantendo una soluzione completa che permette di migliorare le capacità diagnostiche, la formazione del personale e l’efficienza operativa. In un mercato in cui l’integrazione di dati e strumenti diagnostici è sempre più importante, DS Hub è un investimento pensato per le coloro che desiderano rimanere competitivi e fidelizzare i propri clienti grazie a un lavoro ottimale.