Diagnosi auto e Accesso ai dati: dietro le quinte di Launch Italy

La crescente complessità dei veicoli moderni, insieme ai requisiti sempre più stringenti (vedi la certificazione SERMI per le officine indipendenti e i Remote Service Supplier) e ai criteri di sicurezza più severi delle Case automobilistiche e produttori OEM (Original Equipment Manufacturer), impone agli operatori del settore IAM (Independent Aftermarket) di dotarsi di strumenti diagnostici all’avanguardia. Ma come nasce un’attrezzatura per la diagnosi multimarca professionale capace di coprire la quasi totalità dei veicoli circolanti e quelli più nuovi? Lo abbiamo chiesto agli esperti di Launch Italy, azienda internazionale leader nella produzione di attrezzature per officina e Golden Sponsor del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?”, che ha risposto alle nostre domande sull’evoluzione delle attrezzature di diagnosi.

Ci fate una panoramica dei vostri prodotti per la diagnosi chiarendo le varie peculiarità?

“LAUNCH Italy è un punto di riferimento nel settore aftermarket italiano per l’alta qualità e affidabilità dei nostri strumenti e servizi. La linea diagnostica X-431 è il cuore del nostro portafoglio prodotti che garantisce elevati standard nel mercato della diagnostica automobilistica grazie al suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Chi acquista diagnosi Launch Italy ha sempre a disposizione interfacce user-friendly, semplicità di utilizzo, funzioni OE e supporto da parte di tecnici esperti. Ma ora concentriamoci sulle principali caratteristiche delle nostre Diagnosi di punta:

X-431 TAB III

È il nostro strumento di diagnosi avanzata più recente, dotato di hardware potenziato, è in grado di effettuare la scansione delle centraline rispecchiando perfettamente l’impianto elettrico originale del veicolo. Offre molteplici funzioni di servizio, tra cui la lettura e la cancellazione dei DTC, codifiche e programmazioni su un’ampia gamma di veicoli. Integrati nel software senza costi aggiuntivi per un anno, sono inclusi la banca dati Launch e CarSETPRO, insieme a tutti i servizi di sblocco Seed and Key e SGW per marchi come FCA, Maserati, Renault, Dacia, Mercedes, Volvo, Polestar, Kia, Hyundai, RAM e Ford.

Viene fornito con la Smartlink C come VCI standard per il servizio di Diagnosi Remota (SRDS), conforme alle normative SAE J2534-1 e SAE J2534-2, consente il collegamento tramite software diagnostici OE a vari tipi di veicoli, inclusi auto, moto e truck, per accedere ai dati originali e usufruire di assistenza da remoto.

X-431 EURO LINK

L’X-431 EURO LINK è un dispositivo diagnostico potente, con hardware e software appositamente adattato per il mercato europeo. Offre una soluzione di diagnosi completa per tutte le officine automobilistiche, con funzioni come lettura e cancellazione dei codici di guasto, lettura dei parametri, test di azionamento e codifica. Dispone di 30 funzioni pratiche di assistenza e, come il TAB III, include i servizi di sblocco Seed and Key e SGW per i grandi marchi, oltre a 12 mesi di assistenza Smart e SRDS. Anche con l’acquisto di Euro Link i nostri clienti hanno accesso a due banche dati potenti: CarSETPRO e Launch Data Service, indispensabili per operare in modo efficace su una vasta gamma di veicoli.

X-431 EURO TURBO II

Il Turbo II rappresenta il passo successivo nell’evoluzione della serie EURO TURBO, è uno strumento diagnostico di ultima generazione dotato di nuovo hardware e interfaccia, con una vasta gamma di funzionalità. Tra le sue caratteristiche distintive troviamo le funzioni di diagnosi ADAS, tester per batterie e l’applicazione CAT Remote APK, tra cui specifiche funzioni guidate tipiche dei veicoli VAG.

Oltre ai dispositivi sopra menzionati, offriamo anche soluzioni specifiche per camion con l’X-431 EURO PRO HD+ e moto con il Mot-Bike, rinnovando sempre la possibilità di costruire insieme moduli personalizzati in base alle diverse esigenze dei nostri clienti.”

Come gestite la conformità dei vostri prodotti alle diverse normative europee riguardanti l’accesso ai dati diagnostici dei veicoli?

“Launch Italy collabora quotidianamente con importanti Carmaker a livello globale per garantire che i nostri strumenti diagnostici siano sempre aggiornati e conformi alle normative europee. Questo impegno ci permette di rimanere all’avanguardia, non solo rispetto alle normative vigenti, ma anche a quelle future, grazie alla modularità e alla flessibilità dei nostri dispositivi.

Il nostro lavoro di continua ricerca e sviluppo, che teniamo nella sede specializzata di Salzano (VE), ci consente di adattare rapidamente i nostri prodotti alle nuove regolamentazioni, assicurando che i clienti abbiano sempre accesso alle informazioni OEM necessarie per intervenire sui veicoli in manutenzione in modo sicuro e legale. Un esempio di questo impegno è rappresentato dagli sblocchi ottenuti per il gruppo FCA/Maserati, che ora avviene in maniera completamente automatica. Con un unico abbonamento, i nostri clienti non devono più gestire le credenziali di accesso né condividerle agli utilizzatori.

In pratica grazie a questa soluzione, gli operatori aftermarket possono operare con maggiore efficienza, essere conformi alle normative europee e garantire un accesso e intervento sicuro sui veicoli.”

In che modo le recenti leggi sulla protezione dei dati e sulla sicurezza informatica influenzano la possibilità di accedere ai dati di bordo dei veicoli in officina?

“Le recenti leggi sulla protezione dei dati e sulla sicurezza informatica hanno avuto un impatto significativo sulla possibilità di accedere ai dati di bordo dei veicoli nelle officine. Norme come il GDPR e il Security Gateway (SGW) sono state progettate per proteggere i dati personali e migliorare la sicurezza informatica, ma hanno anche introdotto nuove sfide per tutti coloro che lavorano nel settore Automotive.

Prendiamo come esempio gli SGW: questi gateway di sicurezza fungono da barriera, limitando l’accesso ai dati OE solo a strumenti e software autorizzati dal produttore, come ad esempio le nostre diagnosi della linea X-431. Questo rende difficile per le officine indipendenti eseguire diagnosi e riparazioni senza avere accordi specifici o licenze dai produttori. E’ qui che occorre il nostro aiuto perché oltre allo sblocco SGW in sé, seguiamo l’autoriparatore in tutte le difficoltà che potrebbe incontrare.

Tuttavia, riconosciamo che, la crescente adozione di SGW sta rendendo ancora più complesso il processo anche per noi fornitori. Nonostante i nostri sforzi, ci sono situazioni in cui le Case automobilistiche, non rispondono prontamente alle nostre richieste, creando ulteriori difficoltà e allungando i tempi di attesa dei nostri clienti finali. È per questo che cerchiamo sempre di collaborare nel modo più efficace possibile con le Case auto, ci impegniamo costantemente per minimizzare gli inconvenienti e fornire soluzioni rapide ed efficaci per rendere le officine sempre più indipendenti.”

Avete sviluppato soluzioni specifiche per superare i blocchi imposti da alcuni Costruttori automobilistici? Se sì, quali?

“In Launch Italy lavoriamo duramente per sviluppare soluzioni innovative che consentano alle officine indipendenti di operare al livello OE (Original Equipment) in modo sicuro e legale. Abbiamo stretto accordi strategici con vari produttori automobilistici: FCA/Maserati, Renault e Mercedes sono solo alcuni dei grandi marchi con cui collaboriamo, ma a breve includeremo altre Case Auto importanti come il gruppo VAG e IVECO, in modo tale da supportare un numero sempre maggiore di autoriparatori.

Ovviamente tutto ciò è possibile grazie alla versatilità e compatibilità dei nostri strumenti che si prestano molto facilmente ad implementazioni per rispettare le caratteristiche imposte dai Produttori.”

Ci sono Brand automobilistici che sono risultati più “difficili” da integrare nelle vostre attrezzature diagnostiche?

“È naturale che alcune Case automobilistiche presentino sfide particolari nell’integrazione delle nostre attrezzature diagnostiche e siamo abituati a superare queste barriere quotidianamente. Le difficoltà derivano principalmente dalla continua evoluzione tecnologica e dall’adozione di sistemi sempre più avanzati e protetti, che di conseguenza necessitano maggiore sviluppo. Le nuove vetture, infatti, richiedono strumenti OE sempre più sofisticati per accedere ai dati di bordo e gestire gli interventi sui guasti.

Il nostro Centro di Sviluppo a Salzano gioca un ruolo cruciale in questo processo, garantendo un’innovazione costante grazie a tecniche avanzate di reverse engineering. Questo ci permette di superare con successo le barriere imposte dalle case automobilistiche e di assicurare che ogni officina indipendente abbia gli accessi e gli strumenti necessari per operare al massimo livello di efficienza e sicurezza.”

Per definirsi realmente completa, un’attrezzatura di diagnosi per auto quanti Brand e modelli dovrebbe coprire?

“Per essere realmente completa, un’attrezzatura di diagnosi deve coprire una vasta gamma di marchi, compresi quelli asiatici. La nostra serie X-431 supporta veicoli di FCA, Maserati, Volvo, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia e Subaru, garantendo diagnosi precise e affidabili su una grande varietà di veicoli.

Ma la copertura non è tutto. I servizi post-vendita e l’affidabilità dell’assistenza tecnica specializzata sono il vero plus. Infatti, il nostro servizio di diagnosi remota SRDS aggiunge un ulteriore livello di completezza, offrendo supporto continuo e immediato. Questo riduce i tempi di riparazione e migliora l’efficienza operativa, assicurando che le officine possano avere sempre un punto di riferimento specie per interventi più complessi.

Inoltre, la modularità degli strumenti diagnostici è cruciale. La serie X-431 è progettata per essere flessibile e consentire alle officine di aggiungere nuovi moduli e funzionalità secondo le necessità. Questo approccio modulare permette di affrontare le sfide presenti e future, garantendo un investimento sostenibile, duraturo e adattabile.”

Esiste un processo di testing e validazione che utilizzate per assicurare che i vostri strumenti funzionino correttamente su una vasta gamma di veicoli?

“Certamente, il nostro centro di sviluppo di Salzano collabora con le più grandi concessionarie e realtà di vendita auto per accertarsi che i nostri strumenti diagnostici siano testati e validati su una vasta gamma di veicoli. Questo processo include: