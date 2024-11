Officine auto a Milano: dove si trovano, indirizzi e telefono

La ricerca di un’officina auto a Milano è più semplice di quanto si possa credere, poiché con gli strumenti giusti e i consigli nei prossimi paragrafi saprai come trovare l’officina meccanica a Milano più adatta alle tue esigenze. Vediamo nel dettaglio alcuni metodi efficaci per localizzare le officine e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, ad esempio, quali sono le officine di revisione veicoli, quelle di autoriparazione, quelle disponibili ad inviare il preventivo, i contatti di telefono o WhatsApp.

RICERCA OFFICINA AUTO: QUANDO SERVE E PERCHE’

Se non puoi (o non vuoi) rivolgerti all’autoriparatore che hai sempre ritenuto “di fiducia”, è molto probabile che ti trovi in una di queste situazioni:

sei in vacanza o in viaggio e l’auto ha un problema che ti impedisce di continuare la guida fino a casa;

ti sei da poco trasferito in un'altra città;

; la garanzia del Costruttore è scaduta e sei in cerca di un’officina indipendente come molti altri automobilisti. Ti ricordiamo che anche in Garanzia puoi fare manutenzione dove vuoi;

preferisci cambiare officina auto;

Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono le soluzioni più efficaci per trovare un’officina a Milano con estrema facilità.

OFFICINE AUTO A MILANO SU IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA

Il Portale dell’Automobilista è una risorsa ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che permette di trovare le officine di autoriparazione e di revisione autoveicoli. Per trovare le officine auto a Milano, ecco i semplici passaggi da seguire:

Collegati al sito ufficiale del Portale dell’Automobilista ;

; Clicca a sinistra su Ricerca Officine nella sezione dedicata ai servizi per gli automobilisti, oppure puoi andare direttamente alla funzione trovare le officine autorizzate.

nella sezione dedicata ai servizi per gli automobilisti, oppure puoi andare direttamente alla funzione trovare le officine autorizzate. Puoi filtrare i risultati in base alla tua posizione, ai servizi richiesti (come revisione o riparazione) e alla tipologia di veicolo.

in base alla tua posizione, ai servizi richiesti (come revisione o riparazione) e alla tipologia di veicolo. Inserisci la città, in questo caso Milano, per trovare tutte le officine in un elenco dettagliato con i numeri di telefono e l’indirizzo.

Questo portale ti offre una lista di officine certificate, garantendo un livello di ufficialità molto alto, ma per poter sapere di più ti consigliamo anche le altre soluzioni ai paragrafi sotto.

OFFICINE AUTO A MILANO TRAMITE GOOGLE MAPS

Google Maps è uno degli strumenti più utilizzati per trovare attività locali o nei dintorni. Lo stesso vale anche per le officine auto a Milano su Google Maps. Ecco come sfruttarlo al meglio:

Ricerca Diretta : inserisci “officine auto” seguito dalla tua posizione (es. “ officine auto Milano “) nella barra di ricerca di Google.

: inserisci “officine auto” seguito dalla tua posizione (es. “ “) nella barra di ricerca di Google. Google Maps mostrerà le officine nelle vicinanze con informazioni dettagliate come indirizzi, numeri di telefono e orari di apertura. Il grosso vantaggio di Google Maps è che permette di selezionare anche l’officina in base ai servizi, alla distanza e alle valutazioni dei clienti.

con informazioni dettagliate come indirizzi, numeri di telefono e orari di apertura. Il grosso vantaggio di Google Maps è che permette di selezionare anche dei clienti. Recensioni e Valutazioni. Le valutazioni degli altri clienti possono aiutarti a scegliere un’officina affidabile, moderna e senza sorprese.

OFFICINE AUTO A MILANO SU PAGINEGIALLE

Le PagineGialle sono un altro strumento molto utile per trovare officine a Milano. In questo caso avrai a disposizione una serie di filtri per la ricerca delle officine disponibili ad inviare un preventivo, le officine a Milano distinte per quartieri e le officine che hanno un contatto email o WhatsApp diretto, oltre ovviamente a tutte le informazioni utili come, indirizzo, numero di telefono dell’accettazione e i feedback dei clienti. Segui questi passaggi:

Accedi a PagineGialle.it e scrivi nella barra di ricerca in alto a sinistra “ autofficina ” o “carrozzeria”. Mentre a destra, sempre in alto, “ Milano ”. Per facilitarti la ricerca, arriverai direttamente a questa pagina.

” o “carrozzeria”. Mentre a destra, sempre in alto, “ ”. Per facilitarti la ricerca, arriverai direttamente a questa pagina. Puoi filtrare i risultati nella colonna a sinistra per Località o quartiere; Disponibilità a inviare il preventivo; Officine Aperte ora.

per Località o quartiere; Disponibilità a inviare il preventivo; Officine Aperte ora. I risultati delle officine mostreranno le informazioni di contatto dirette tramite pulsante, facilitando la prenotazione di appuntamenti o richieste di preventivi. Potrai leggere la descrizione dei servizi specifici offerti (impianti GPL/metano, Pneumatici, Sistemi Alimentazione, etc.) e anche scegliere l’officina in base al punteggio dei feedback.

Utilizzando questi strumenti e seguendo questi consigli, potrai trovare facilmente un’officina auto a Milano che soddisfi le tue esigenze specifiche. Ricorda sempre di chiedere anche più preventivi e se hai dubbi, chiedi chiarimenti. Spesso un prezzo più alto permette di avere servizi di qualità e maggiori competenze, soprattutto su auto più recenti, connesse ed elettrificate, che richiedono costante formazione e grossi investimenti, come ci ha raccontato in questa intervista Alberto Lozza.