Data produzione batterie auto: dove si trova e come leggerla

Come leggere la data produzione batterie auto: ecco le posizioni più frequenti della marchiatura di produzione e come leggerla

La data di produzione delle batterie auto è importante quando si acquista una batteria nuova online o in un negozio brico. Sapere dove si trova la data di produzione batteria auto e come leggerla aiuta a capire quanto è conveniente l’acquisto. Ecco tutti i simboli e come si legge quando è stata prodotta una batteria per auto.

DATA PRODUZIONE BATTERIE AUTO: PERCHÉ È IMPORTANTE

La data di produzione delle batterie è presente come su molti prodotti, ma non sempre è facile da leggere. Questo rende più alto il rischio di comprare batterie vecchie di magazzino, già in parte rovinate. E’ uno dei rischi più frequenti con l’acquisto di batterie online o nei centri brico, quando il prezzo di una batteria auto è molto conveniente. Come abbiamo già spiegato nella guida sugli errori da non fare con una batteria auto comprata online, è fondamentale chiedere al venditore la data di produzione e il voltaggio misurato, assieme ad altre informazioni utili. Una batteria stoccata per oltre 12 mesi, infatti, potrebbe richiedere delle ricariche di mantenimento in deposito, che non sempre vengono effettuate. Se invece ci troviamo davanti a uno scaffale di batterie auto in offerta, come si fa a capire la data di produzione della batteria? Ecco i punti più frequenti dove si trova e come leggere le marchiature.

DATA PRODUZIONE BATTERIE AUTO: DOVE SI TROVA

La prima cosa da fare per capire qual è la data di produzione della batteria prima di comprarla è osservarla attentamente. Nella maggior parte dei casi troverete sul coperchio solo le caratteristiche della batteria, il nome commerciale e altri simboli. Ciò che ci interessa è nascosto sotto: per leggere la data di produzione della batteria in molti casi va capovolta. Ma attenzione: prima di destreggiarvi con una batteria su uno scaffale, dovete considerare alcuni aspetti importanti:

– una batteria auto pesa almeno 15 kg: prestate particolare attenzione se posizionata su un ripiano alto. In caso di caduta accidentale, rischiate di ferirvi seriamente;

– prima di capovolgere la batteria, assicuratevi che ci siano i due tappi di sicurezza per il trasporto (in giallo nella foto sotto). Se le valvole si sfiato sono libere potrebbe fuoriuscire acido e finirvi sulle mani o gli abiti.

DATA PRODUZIONE BATTERIE AUTO: COME LEGGERE LE MARCHIATURE

Dopo aver trovato la data di produzione della batteria, sul fondo esterno del contenitore, oppure su uno dei poli nella parte superiore, leggerla è semplice. Le marchiature della data di produzione possono cambiare notevolmente come mostrano le immagini allegate qui sotto accompagnate dal significato.

– La data di produzione della batteria auto impressa su uno dei poli è un metodo piuttosto in disuso, ma è bene sapere come leggerla. Nell’immagine qui sotto si capisce chiaramente che la batteria è stata prodotta nel mese di marzo del 2016, ma si tratta di una batteria scarica da riciclare, per fortuna.

– La data di produzione sul fondo della batteria con due quadranti simili a due orologi indicano invece il mese e l’anno su cui puntano le rispettive frecce. Nell’immagine sotto, si capisce la data di produzione della batteria dai numeri 11 e 19, cioè novembre 2019.

– La data di produzione sul fondo della batteria con una marchiatura “a griglia” è altrettanto semplice da capire, ma a volte non altrettanto facile da leggere come nelle immagini sotto. Può succedere infatti che spostare continuamente le batterie sugli scaffali (magari neppure tanto lisci) faccia limare i numeri impressi. Vediamo in questo caso come leggere la data di produzione della batteria auto dai puntini che riempiono le colonne di mese e anno. In questo caso si può capire che la batteria risale alla fine del 2018.