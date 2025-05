Come si cambia una ruota: i 5 errori da evitare che fanno quasi tutti

La sostituzione di una ruota forata è un’operazione che prima o poi ogni automobilista potrebbe trovarsi ad affrontare. Sebbene oggi esistano diverse alternative alla ruota di scorta, come i kit di riparazione e gli pneumatici run flat, conoscere la procedura per cambiare una gomma è come sapere fare benzina in modalità self-service: una competenza di base utile a tutti. In questa guida ti spieghiamo come cambiare una ruota bucata, quando è sconsigliato farlo e quali sono gli errori più comuni da evitare.

1. QUANDO È SCONSIGLIATO CAMBIARE UNA RUOTA BUCATA?

Anche se hai tutto l’occorrente a bordo – kit attrezzi e ruota compatibile alle misure di pneumatici riportate sul libretto di circolazione – ci sono situazioni in cui non è consigliabile procedere alla sostituzione. Ecco i principali casi in cui è meglio non cambiare una gomma da soli:

Temperature estreme sotto i -40 °C

Suoli instabili , come sabbia, fango, dislivelli o strade con forte pendenza

, come sabbia, fango, dislivelli o strade con forte pendenza Condizioni climatiche pericolose, come temporali, bufere di neve, tifoni o cicloni

In tutte queste situazioni è preferibile affidarsi all’assistenza stradale, soprattutto se si dispone di una copertura assicurativa specifica per gli pneumatici.

2. COSA FARE PER CAMBIARE UNA RUOTA IN SICUREZZA?

Prima di iniziare qualsiasi operazione meccanica, bisogna mettere in sicurezza se stessi, i passeggeri e l’auto. Ecco le azioni da eseguire:

Fermare l’auto in una zona sicura , lontana dal traffico e su un terreno stabile e pianeggiante.

, lontana dal traffico e su un terreno stabile e pianeggiante. Spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento . Con cambio manuale inserire la prima marcia o la retromarcia, con automatico posizionare la leva su P .

e azionare il . Con cambio manuale inserire la prima marcia o la retromarcia, con automatico posizionare la leva su . Tutti gli occupanti devono indossare il giubbotto ad alta visibilità prima di scendere.

prima di scendere. Posizionare il triangolo di emergenza almeno 50 metri dietro il veicolo (100 metri in autostrada), come previsto dal Codice della Strada.

Recuperare ruota di scorta e kit attrezzi, che possono trovarsi in punti diversi a seconda del modello (bagagliaio, sotto il pavimento, vano laterale, ecc.).

3. COME CAMBIARE UNA RUOTA BUCATA: GUIDA PASSO DOPO PASSO

Una volta effettuate tutte le operazioni preliminari, segui questa procedura per cambiare la ruota forata:

Rimuovi la coppa ruota (se presente), usando l’estrattore o a mano. Se l’auto ha cerchi in lega con bulloni antifurto, utilizza l’adattatore specifico come spieghiamo in questa guida. Con la gomma che tocca l’asfalto, allenta leggermente i bulloni della ruota (circa un giro), senza rimuoverli completamente. Posiziona il cric sotto il punto di sollevamento indicato sul longherone del veicolo (vedi il libretto dell’auto se non sai dove si trova). Solleva l’auto finché la ruota è completamente sollevata da terra. Rimuovi tutti i bulloni e togli la ruota con cautela. Posiziona la ruota di scorta, facendo combaciare i fori con i pioli del mozzo. Avvita i bulloni a mano, seguendo uno schema a croce per distribuirne uniformemente la forza. Abbassa lentamente il cric e rimuovilo una volta che la ruota tocca terra. Stringi bene i bulloni, sempre a incrocio, senza esagerare con la forza. In questa fase non serve usare la forza peso con il piede, basta stringere adeguatamente a mano e ricontrollare dopo qualche chilometro per precauzione. Controlla la pressione dello pneumatico montato (meglio se con un compressore portatile da 12V). Rimetti tutti gli attrezzi a bordo e assicurati di non dimenticare nulla in strada.

Importante da ricordare: se stai montando un ruotino di scorta, ricorda che ha limiti di velocità (max 80 km/h) e percorrenza ridotta.

4. CONSIGLI PRATICI ED ERRORI CON UNA RUOTA BUCATA DA CAMBIARE

Per evitare problemi e agire con sicurezza, tieni presenti questi consigli:

Allenati a casa : prova a cambiare una ruota in ambiente sicuro prima di una partenza importante.

: prova a cambiare una ruota in ambiente sicuro prima di una partenza importante. Non appoggiare la parte frontale con lo stemma dei cerchi in lega a terra , per evitare graffi.

, per evitare graffi. Utilizza una chiave telescopica o allungabile per maggiore leva, con bussole rivestite per non danneggiare i cerchi.

o allungabile per maggiore leva, con bussole rivestite per non danneggiare i cerchi. Evita di salire con il corpo sulla chiave a croce ; potresti scivolare o danneggiare la filettatura dei bulloni.

; potresti scivolare o danneggiare la filettatura dei bulloni. Dopo la sostituzione, verifica il serraggio in officina con una chiave dinamometrica .

. Una polizza di assistenza stradale può fare la differenza in caso di difficoltà o ruote non compatibili. Pensaci quando rinnovi l’assicurazione.

5. FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUL CAMBIO RUOTA

Cosa serve per cambiare una ruota bucata?

Avrai bisogno di: ruota di scorta o ruotino, cric, chiave per bulloni, guanti, giubbotto riflettente, triangolo di emergenza.

Quanto tempo ci vuole per cambiare una ruota?

Circa 15-30 minuti, a seconda della tua esperienza e del tipo di ruota.

Posso cambiare una ruota sotto la pioggia o con il buio?

E’ sconsigliato per la propria incolumità: se si raggiunge un luogo protetto e ben visibile (ad esempio un’area di servizio, uno spiazzo protetto da cavalcavia), si può farlo ma con molta cautela. Porta con te una torcia a LED e indossa il gilet riflettente per essere visibile e valuta se è più sicuro aspettare l’assistenza stradale.

Il kit di riparazione può sostituire la ruota di scorta?

Solo in caso di forature lievi. Se lo pneumatico è danneggiato gravemente o ha percorso molta strada da sgonfio, è necessaria una sostituzione.

Serve il bullone antifurto per tutte le auto?

Solo per quelle con cerchi in lega dotati di bulloni speciali antifurto. L’adattatore deve essere sempre a bordo.

Dopo quanti chilometri devo sostituire il ruotino con uno pneumatico normale?

Il ruotino è pensato per tragitti brevi (massimo 80-100 km). Cambialo con una ruota normale il prima possibile.