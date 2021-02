Come funziona il cash back Peugeot con i ricambi rigenerati e usati

Peugeot apre ai ricambi rigenerati e usati: quali vantaggi per il cliente e come funziona il cash back sulla manutenzione auto

Peugeot lancia l’operazione cash back per chi prenota online un intervento di manutenzione auto. Al centro dell’iniziativa l’impiego di ricambi originali rigenerati, usati o riparati dall’economia circolare. Un’iniziativa fondata sul risparmio energetico e di materie prime rispetto a ricambi nuovi che offre un risparmio economico ai clienti. Ecco come funziona il cash back Peugeot.

COME FUNZIONA IL CASH BACK PEUGEOT

La promozione cash back Peugeot è stata pensata per i clienti che effettuano manutenzioni e riparazioni presso la rete di officine Peugeot aderenti. Come funziona il cash back Peugeot? L’operazione fondamentale è prenotare online un appuntamento in officina entro febbraio 2021 sia per un intervento di manutenzione sia per una riparazione generica di una qualsiasi Peugeot. Già questo riconosce uno sconto immediato del 10% sul costo dell’intervento. A questo viene aggiunto un buono sconto del 10% da utilizzare entro la fine del 2021, nuovamente tramite prenotazione online.

RICAMBI AUTO RIGENERATI E RIPARATI CON IL CASH BACK

L’operazione cash back Peugeot nell’ambito dell’economia circolare si basa sulla possibilità di scegliere ricambi Peugeot garantiti ma non nuovi. Il tornaconto è di rilevanza economica e ambientale, visto che si producono meno rifiuti (i ricambi riutilizzabili sono comunque testati e rigenerati per poter essere garantiti) e Peugeot pianterà un nuovo albero per ogni ricambio usato dall’economia circolare. Esistono tre tipologie di ricambi che possono esser scelti per la manutenzione e la riparazione della propria auto:

– Re-New: sono ricambi rigenerati che mantengono la stessa qualità, ma riducono il consumo di energia per la produzione del 50% e l’utilizzo di materie prime dell’80%. Il costo dei ricambi può essere fino al 40% in meno rispetto ad un ricambio nuovo;

– Re-Pair: si tratta di ricambi riparati, soprattutto quadri strumenti e centraline per motore, veicolo e comandi al volante, riparati da Faurecia Clarion Electronics. Vengono sostituiti solo i componenti difettosi permettendo un risparmio dell’85% delle emissioni di CO2;

– Re-Used: sono ricambi usati attingendo da un catalogo di 2 milioni di pezzi, con 1 anno di garanzia. Si tratta di ricambi originali riutilizzabili per lo più componenti di carrozzeria, specchietti, fari, vetri, ecc.

CASH BACK E TUTELA DELL’AMBIENTE CON PEUGEOT MY TREE

L’iniziativa cash back Peugeot è parallela al progetto “My Tree” che vede impegnate le stesse officine attivamente alla salvaguardia ambientale. Per ogni pezzo di ricambio Peugeot proveniente dall’economia circolare impiegato, il Costruttore si impegna a piantare un albero partecipando al progetto di riforestazione della mangrovia nel Senegal. Dopo avere completato la riparazione in officina, viene consegnato al cliente un certificato che attesta il contributo alla salute del pianeta, con una scelta consapevole e più sostenibile per l’ambientale.