Come azzerare la spia pneumatici su Fiat Panda 2021

Il reset iTPMS sulla Fiat Panda 2021 può essere necessario anche senza una foratura. Ecco come funziona e qual è la procedura per azzerare la spia pneumatici

Stai cercando consigli su come fare il reset TPMS e azzerare la spia pneumatici sulla Fiat Panda? Non ti servirà altro che leggere questa guida e seguire i passaggi della procedura in dettaglio qui sotto. Prima però ti aiuteremo a capire quando è necessario fare il reset della spia pneumatici su Fiat Panda 2021 e come distinguere i casi di avaria ai sensori TPMS dal funzionamento corretto del sistema in particolari situazioni. Ecco cosa devi fare per il reset TMPS sulla Fiat Panda.

COME FUNZIONA IL SISTEMA ITPMS SU FIAT PANDA 2021

Il funzionamento dei sensori iTPMS sulla Fiat Panda 2021 è molto semplice, pertanto alcune segnalazioni della spia TPMS accesa (nell’immagine sotto) possono sembrare delle avarie, ma non sempre lo sono. Se non hai a disposizione il manuale dell’auto dove approfondire le cose da sapere, non preoccuparti, ti aiuteremo noi con questa guida. Innanzitutto devi sapere che i sensori pressione pneumatici della Fiat Panda sfruttano i sensori velocità ruota perché sono “indiretti”. Quindi è normale che la spia TMPS è accesa dopo aver avviato il motore perché il sistema è attivo solo superata la velocità di 15 km/h. In alcune situazioni (guida più grintosa, presenza di ghiaccio, neve, terra, ecc.) il rilevamento della pressione potrebbe essere più lento. In caso di foratura o bassa pressione invece si accende la spia TPMS sul quadro durante la guida o dopo aver avviato il motore, se il problema è stato rilevato prima di arrestare il motore.

QUANDO È NECESSARIO AZZERARE LA SPIA PNEUMATICI SU FIAT PANDA 2021

La procedura di Reset deve essere effettuata ogni volta che il sistema segnala “Avaria sistema iTPMS” oppure “Sistema iTPMS temporaneamente disabilitato”, chiaramente dopo aver verificato che la spia TPMS accesa non dipende da una foratura che va riparata e solo dopo aver controllato e gonfiato gli pneumatici alla pressione prescritta. In caso di avaria temporanea TPMS, la spia lampeggia per circa 75 secondi e poi resta accesa fissa finché non sparisce la causa dell’avaria. In caso generale il reset TPMS per la Fiat Panda 2021 va fatto:

– ogni volta che la pressione degli pneumatici viene modificata (esempio se si viaggia con più persone e bagagli, al valore consigliato dal manuale);

– quando si sostituisce anche solo uno pneumatico;

– in caso di inversione degli pneumatici;

– quando si monta il ruotino di scorta;

– se l’avaria temporanea non svanisce.

COME AZZERARE LA SPIA PNEUMATICI SU FIAT PANDA 2021

Il reset iTPMS della Fiat Panda si fa durante una procedura di autoapprendimento alla guida, per cui la durata può essere variabile ma all’incirca è 20 minuti, meglio se su strada rettilinea oltre 80 km/h (dove permesso). Prima però bisogna avviare l’azzeramento dei sensori pressione gomme così:

– Con l’auto ferma e quadro acceso, premere il pulsante “SET” sul cruscotto centrale con una pressione breve per visualizzare la voce “Reset”;

– Quando il display visualizza il messaggio di conferma utilizzare i tasti laterali al pulsante SET. Tramite la pressione del pulsante di regolazione altezza fascio luminoso, selezionare “SI” per azzerare la segnalazione oppure “NO” per annullare l’operazione e quindi premere “SET” per confermare l’inizio dell’auto apprendimento.

– Al termine dell’auto apprendimento TPMS durante la guida, il display dell’auto mostrerà che la procedura è terminata.