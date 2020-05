Cassetta attrezzi auto: come scegliere i migliori utensili

I migliori utensili per la manutenzione e il fai da te: ecco come scegliere la cassetta attrezzi per auto più utile e affidabile

Nel garage di ogni appassionato di motori e fai da te non può mancare una fornita cassetta di attrezzi per auto. Se ti stai chiedendo come scegliere i migliori utensili ti sei già accorto che i kit di utensili sul web sembrano tutti uguali. Oggi però vediamo come scegliere i migliori utensili e qual è la cassetta attrezzi auto migliore nel test di 14 kit a confronto.

CASSETTA ATTREZZI AUTO: QUANTO COSTA UN KIT BEN FORNITO

Scegliere i migliori utensili auto non è facile poiché ci si scontra con la prima domanda tra le più difficili: quanti attrezzi deve contenere una cassetta ben fornita? Dipende da quale tipo di lavori si vuole fare e se saranno destinati alla manutenzione auto e moto o anche al fai date generico. I colleghi tedeschi di Autobild hanno messo a confronto 14 kit utensili auto con un prezzo da 10 a oltre 200 euro. Partiamo proprio dalla prima considerazione sul prezzo prima entrare nel vivo del test attrezzi auto. Non bisogna farsi illudere dal numero di accessori: a parità di costo, più è accessoriata la cassetta, minore potrebbe essere la qualità (e la resistenza) e sotto vediamo perché.

CASSETTA ATTREZZI AUTO: COSA NON DEVE MANCARE

Nel test per decretare i migliori utensili da tenere nella cassetta attrezzi auto, l’attenzione dei tecnici si è focalizzata soprattutto sulla praticità di utilizzo e sulla resistenza. Il cricchetto è in ogni kit di attrezzi l’utensile principale da cui dipende buon parte della qualità globale del vostro acquisto. Un buon cricchetto deve essere maneggevole ma soprattutto non spezzarsi all’improvviso. La resistenza del cricchetto è stata messa alla prova in un test di resilienza del metallo, con una soglia limite di forza a 512 Nm. Un cricchetto che si spezza all’improvviso può ferire l’utilizzatore. Ma anche un cricchetto che si piega a una forza bassa non ne permette un utilizzo efficace.

CASSETTA ATTREZZI AUTO: IL TEST SUL CRICCHETTO

Per il test è stato utilizzato un estrattore collegato a un dinamometro digitale, per azionare i cricchetti da ½ pollice vincolati al banco di prova secondo i criteri della norma DIN 3122. Il migliore del test è il Kit Hazet che inizia a piegarsi a 690 Nm di coppia, il peggiore è il kit Blackspur, per la chiave già piegata a 160 Nm. Ecco i risultati del test e tutte le altre caratteristiche che deve avere una cassetta con i migliori attrezzi per auto.

CASSETTA ATTREZZI AUTO: COME SCEGLIERE GLI ATTREZZI MIGLIORI

Abbiamo già visto che nella scelta della chiave dinamometrica più adatta ci sono delle caratteristiche da non sottovalutare. Allo stesso modo per la cassetta attrezzi auto bisogna considerare:

– Numero di accessori: più è alto, a parità di costo, minore è la qualità attesa;

– La presenza di una valigetta resistente e pratica (plastica o metallo) al posto di custodie eleganti ma poco adatte all’utilizzo continuo (come Wera 8100 SC6);

– Angolo di ritorno e maggior numero di denti del cricchetto. Più è piccolo l’angolo maggiore sarà la facilità di avvitare e svitare in spazi stretti, lo stesso vale per il numero crescente di denti. Il cricchetto meno efficace ha pochi denti nei kit Sotech (24) e Sonic 307603 (45) mentre Hazet, al top, ne ha 90;

– La qualità del cricchetto (ottima su Louis Rothenwald e Hazet 953HP, scadente nel kit Blackspur);

– La resistenza degli utensili prima di rompersi o piegarsi. Il cricchetto Stahlwille 52/16/6 KN e KS-Tools BT023094 si rompe improvvisamente, mentre nel kit Blackspur si piega a soli 160 Nm, al contrario per il cricchetto Hazet servono 690 Nm;

– La resistenza del manico di plastica o gomma alla deformazione, a oli e solventi (scarsa nel kit Gedore);

– Il cricchetto può avere l’inversione di rotazione ad anello o a levetta e con o senza pulsante che facilita lo sgancio delle bussole;

– L’incastro delle bussole permette di non perderle accidentalmente, ma se è eccessivo diventa difficoltoso cambiarle. Di contro un gioco eccessivo (come Sonic 307603 e Sotech) non rende solidi gli attrezzi e agevole l’utilizzo;

– La resistenza della cromatura, si rovina facilmente per gli utensili Kunzer 71225 e Vigor V1706N.

Ecco la classifica dei migliori utensili auto e delle cassette attrezzi con giudizio complessivo:

1) Hazet 953HP: Ottimo

2) Matthies JMP 605.55.78: Ottimo

3) Louis Rothenwald: Ottimo

4) Vigor V1706N: Ottimo

5) Kunzer 71225: Ottimo

6) Gedore R9003024: Buono

7) Wera 8100 SC6: Buono

8) Proxxon 23000: Buono

9) Sonic 307603: Buono

10) Stahlwille 52/16/6 KN: Adeguato

11) KS-Tools BT023094: Sufficiente

12) Sotech: Sufficiente

13) Tectake: Sufficiente

14) Blackspur BB-WR285: Insufficiente