BMW 530 scarica la batteria: perché succede, diagnosi e soluzione

La BMW 530d F11 (2016) è soggetta a un problema diffuso che scarica la batteria a motore spento. Il difetto è caratterizzato dalla comparsa di un messaggio di avviso sul display del veicolo che segnala un’elevata scarica della batteria 12V. Questo accade quando la batteria raggiunge uno stato di carica critico, costringendo l’elettronica di bordo a scollegare alcune utenze per garantire l’avviamento del motore. Nei prossimi paragrafi descriviamo con l’aiuto di un bollettino tecnico per gli autoriparatori meccatronici, i dettagli del problema, le metodologie di diagnosi e i passi per risolverlo.

BATTERIA SCARICA BMW 530D A MOTORE SPENTO

Il problema è causato da un assorbimento di corrente che si verifica anche a motore spento (in questa guida puoi trovare la procedura per misurare l’assorbimento). Il fenomeno può essere attribuito a una richiesta errata di apertura rilevata dall’elettronica delle maniglie esterne delle porte.

Secondo il bollettino tecnico Hella, un’infiltrazione di acqua e la conseguente corrosione dei connettori delle maniglie possono generare un segnale non corretto, che attiva la centralina di controllo e, di conseguenza, l’elettronica associata. Ciò porta a una scarica prematura della batteria della rete di bordo da 12V.

DIAGNOSI DEL PROBLEMA BATTERIA SCARICA BMW 530D

Ispezione Preliminare: verificare lo stato della batteria del veicolo e accertarsi che il sistema di ricarica sia funzionante. Controllare i componenti periferici alimentati dalla batteria per escludere guasti rilevanti. Diagnosi OBD: leggere i parametri dell’elettronica di bordo e verificare la presenza di eventuali errori. Controllare se le maniglie delle porte vengono visualizzate come “attivate” in modo permanente anche in assenza di interazione fisica. Verifica temperatura maniglie: utilizzare un termometro a infrarossi per confrontare la temperatura delle maniglie delle porte. Una maniglia difettosa presenta generalmente una temperatura più alta rispetto alle altre. Verifica Visiva: esaminare le maniglie esterne delle porte per ricercare eventuali segni di infiltrazione d’acqua o corrosione nei connettori.

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

Chiaramente, una volta individuata la maniglia o le maniglie difettose, è necessario effettuare la sostituzione seguendo le procedure indicate dal costruttore.

Una volta sostituita la maniglia, utilizzare il dispositivo diagnostico per cancellare la memoria guasti ed effettuare un test di verifica.