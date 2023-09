Batteria AGM o al gel: come riconoscerla e cosa cambia

Le differenze tra batterie al piombo, EFB e AGM non sempre sono chiare a tutti gli automobilisti quando è necessario cambiare una batteria scarica. Pur essendo ormai piuttosto diffuse soprattutto sulle auto con Start&Stop e microibride, c’è sempre il rischio di montare una batteria sbagliata se non si controlla il libretto dell’auto. La confusione è ancora maggiore quando si parla di batteria AGM o al gel. Ecco come riconoscerle e cosa cambia.

BATTERIE AGM E SENZA MANUTENZIONE, SIMILI MA PROFONDAMENTE DIVERSE

La batteria AGM e quella al gel sono molto simili tra loro per alcuni aspetti costruttivi e vantaggi, ma hanno enormi differenze nell’applicazione:

entrambe le batterie si definiscono senza manutenzione, sono del tipo VRLA (Valve Regulated Lead Acid), quindi non hanno bisogno di rabbocchi di acqua distillata;

(Valve Regulated Lead Acid), quindi di acqua distillata; la tecnologia costruttiva permette ad entrambe le tipologie di poter essere montate in posizioni più complesse rispetto alle batterie al piombo tradizionali (che non vanno inclinate).

Ecco le differenze principali secondo uno dei maggiori produttori di batterie automotive. Nel video qui sotto invece cosa cambia tra batterie al piombo, EFB e AGM e quando si può montare una batteria diversa.

BATTERIA AGM E AL GEL: DIFFERENZE

Le batterie al gel sono molto simili per costruzione alle batterie al piombo con acido libero, nel senso che l’elettrolita circonda gli elettrodi. A differenza delle batterie convenzionali però l’elettrolita è contenuto in un composto gelatinoso a base di acido silicico. Grazie a questa caratteristica:

resistono a vibrazioni più stressanti dal punto di vista meccanico;

più stressanti dal punto di vista meccanico; tollerano anche posizioni di montaggio inclinate senza fuoriuscita di acido;

Nella batteria AGM (come spiega il video in alto, sta per Absorbent Glass Mat) l’elettrolita è in un feltro assorbente in fibra di vetro. Anche la batteria AGM è a tenuta stagna e per questo può essere montata in posizioni inclinate senza problemi. Rispetto alla batteria di avviamento convenzionale, inoltre, resiste al triplo dei cicli di scarica e carica. La resistenza alla ciclicità è ancora più importante nelle batterie 12 V per auto elettriche.

MONTARE UNA BATTERIA AGM O AL GEL

Batteria AGM e al gel, quindi, sono molto simili, ma non si possono sostituire l’una all’altra e i motivi sono i seguenti: