Audi A6 con ticchettio motore: problema e soluzione

L’Audi A6 con ticchettio dal vano motore è il problema di cui parliamo in questo approfondimento. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del difetto e la soluzione proveniente dal bollettino ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e l’officina non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

AUDI A6 CON TICCHETTIO DAL VANO MOTORE

I rumori dal vano motore possono avere moltissime cause, anche quando si tratta di un rumore specifico, come il ticchettio dal motore. Nel caso dell’Audi, il difetto può manifestarsi maggiormente su alcuni modelli:

Audi A6 prodotte dal 2011 in poi.

Motore 3.0 TDI V6 24V Turbo FAP/DPF.

V6 24V Turbo FAP/DPF. Il difetto si manifesta con tintinnio/ticchettio dal motore in moto al regime minimo.

In diagnosi non sono riscontrabili codici errore.

Causa del problema, albero a camme dello scarico destro difettoso

SOLUZIONE AUDI A6 CON TICCHETTIO DAL MOTORE AL MINIMO

Dopo aver verificato l’assenza di altri problemi o codici di errore nella memoria guasti, la soluzione valida dal motore n. 000001-175973 prevede di:

Controllare la valvola di controllo pressione dell’olio “N428“.

Se il rumore non cambia, sostituire l’albero a camme di scarico banco destro.

I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Audi 2043172/24, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.

TICCHETTIO DAL VANO MOTORE: ALTRE POSSIBILI CAUSE DEL RUMORE

Il rumore dal vano motore più simile a un ticchettio può avere una frequenza fissa, quindi ripetersi con gli stessi tempi, oppure una frequenza che varia con i giri del motore. Questa è già una importante discriminante che un autoriparatore esperto può valutare per un’iniziale valutazione delle possibili cause:

Sollevatori idraulici e Punterie: Se i sollevatori o le punterie idrauliche sono sporchi o difettosi, possono causare un ticchettio. Questo spesso si verifica all’avvio, specialmente se l’auto è stata spenta per un lungo periodo.

Difetti nel sistema di distribuzione: Una catena o una cinghia di distribuzione allentata o usurata può causare un ticchettio o un rumore simile a un battito.

Detonazione (battito in testa): Segnala un tipo di combustione anormale all’interno delle camere di scoppio. Può essere causato da carburante di bassa qualità, da problemi con l’iniezione o da altre questioni correlate.

Problemi con le valvole: Se le valvole o i sedili delle valvole sono usurati o danneggiati, potrebbero non chiudersi correttamente, causando un ticchettio.

Accessori allentati o difettosi: A volte, componenti (o le relative pulegge) come l’alternatore, la pompa dell’acqua o altri montati sul motore possono causare un ticchettio se sono allentati o difettosi.

Problemi con gli iniettori: Gli iniettori di carburante difettosi o sporchi possono causare un ticchettio durante il funzionamento.

Scompensi nella pressione dell’olio motore: Una bassa pressione dell’olio motore può causare un ticchettio, soprattutto se il filtro dell’olio è ostruito o l’olio è troppo sporco.