Audi A6 con errore sistema Pre-Sense: come risolvere

L’Audi A6 con problemi di funzionamento al sistema di frenata di pre-collisione, assistenza cambio corsia e limitatore di velocità è uno dei casi di anomalie ADAS di cui parleremo in questo approfondimento. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema Audi Pre-Sense e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e l’officina non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

AUDI A6 CON CODICE ERRORE SISTEMA PRE-SENSE B2F04

I sistemi ADAS sono un valido e comodo ausilio al volante, a patto che siano efficienti e funzionino correttamente, soprattutto quando servono a prevenire incidenti stradali. Secondo il bollettino tecnico ufficiale Audi, alcune funzioni ADAS dell’Audi A6 potrebbero non essere disponibili a causa di un problema software. Il difetto può manifestarsi maggiormente su alcuni modelli:

Audi A6 prodotte dal 2011 al 2017 ;

prodotte ; il difetto si manifesta con il malfunzionamento del sistema di frenata di pre-collisione, del sistema assistenza cambio corsia e del limitatore di velocità ;

del sistema di frenata di ; in diagnosi è possibile riscontrare la presenza del codice errore Audi B2F04 “Development Code 4”.

SOLUZIONE AUDI A6 CON MALFUNZIONAMENTO CAMBIO CORSIA, LIMITATORE VELOCITA’ E PRE-SENSE

Se la diagnosi conferma l’esistenza del codice errore collegato ad avarie del sistema di frenata di pre-collisione, del sistema assistenza cambio corsia e del limitatore di velocità, la soluzione che si è rivelata efficace è:

aggiornare il software della centralina di elaborazione delle immagini.

I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Audi 2042266/6, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.

SITUAZIONI IN CUI LA TELECAMERA AEB NON FUNZIONA

E’ molto frequente il malfunzionamento o non disponibilità dei sistemi ADAS nelle auto dotate di telecamera sul parabrezza. In genere succede quando la sostituzione del parabrezza non avviene a regola d’arte, con il corretto montaggio di sensori e telecamera e successiva calibrazione, come mostra il video seguente.

Alcuni test dell’IIHS, hanno dimostrato che anche in assenza di avarie segnalate dall’auto, non è garantito il corretto funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida. E’ sufficiente ad esempio il disallineamento della telecamera di qualche millimetro rispetto a come dovrebbe essere montata, per influenzare fortemente la capacità del sistema di intervenire in caso di rischio incidente o l’affidabilità delle manovre assistite.