Nuova VW Touareg 2023: tutto su dotazioni, caratteristiche e prezzo

Volkswagen ha presentato la nuova Touareg 2023, il SUV premium venduto in 1,3 milioni di esemplari nel mondo debutta con una serie di nuove tecnologie per comfort e sicurezza. Tra le novità più interessanti i fari LED HD Matrix IQ.Light, il telaio evoluto attivo, nuove motorizzazioni elettrificate e tanti dettagli per interni ed esterni. Ecco tutte le novità da sapere e il prezzo VW Touareg 2023.

VOLKSWAGEN TOUAREG 2023: UN SENSORE SUL TETTO CONTRASTA LA SBANDATA

Sulla nuova Volkswagen Touareg 2023 è stata implementata una maggiore sicurezza per contrastare la sbandata quando il baricentro è più alto. Una delle novità più curiose è il sensore del carico sul tetto, collegato con l’elettronica del telaio, che aiuta ad ottimizzare la sicurezza di guida dinamica. Se sul tetto è montato un box portabagagli, il sensore lo rileva e trasmette l’informazione a sistemi di assistenza come l’ESC, che può quindi intervenire in anticipo per aumentare la stabilità di marcia. In assenza di carico sul tetto, invece, i sistemi permettono prestazioni più sportive. Poi ci sono:

Travel Assist (guida assistita fino alla velocità massima);

(guida assistita fino alla velocità massima); Area View (visuale a 360 gradi riprodotta sul display dell’infotainment per facilitare le manovre);

(visuale a 360 gradi riprodotta sul display dell’infotainment per facilitare le manovre); Park Assist Plus con telecomando tramite app per entrare e uscire da un parcheggio in modo automatico (il conducente può gestire la manovra dall’esterno dell’auto);

con telecomando tramite app per entrare e uscire da un parcheggio in modo automatico (il conducente può gestire la manovra dall’esterno dell’auto); Trailer Assist (manovre assistite con rimorchio);

(manovre assistite con rimorchio); Nightvision (supporto di visione notturna).

MOTORI E DOTAZIONI DI SERIE NUOVA VOLKSWAGEN TOUAREG 2023

La nuova VW Touareg 2023 sarà commercializzata in Italia con motori V6 da 3,0 litri in quattro versioni: due turbodiesel (170 kW/ 231 CV e 210 kW / 286 CV) e due V6 a benzina con motore elettrico plug-in. La Touareg eHybrid plug-in sviluppa una potenza di 280 kW (381 CV), che diventano 340 kW (462 CV) con la Touareg R eHybrid. Tutti i motori prevedono di serie un cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale permanente 4MOTION. Gli allestimenti saranno due Elegance ed R Line. Per entrambi sono previste le seguenti dotazioni:

Cerchi in lega dal design specifico (aggiornati)

Paraurti dal design specifico (novità)

Air Care Climatronic (climatizzatore automatico a quattro zone)

Innovision Cockpit digitale

Copertura vano bagagli elettrica

Apertura elettrica del portellone

Fari a LED HD Matrix IQ.Light (novità)

Calandra con design specifico (novità)

Gruppi ottici posteriori a LED IQ.Light con funzione animata di frenata e lampeggio e logo VW illuminato (novità)

Telecamera multifunzione

Volante multifunzione rivestito in pelle

Sistema di navigazione Discover Pro Max

Sistema di avviamento senza chiave Keyless Go

Sedili anteriori riscaldabili

Luci soffuse a 30 colori impostabili in 3 zone (novità: inclusa l’illuminazione del vano piedi e del portabevande)

Nell’illuminazione di cortesia, proiezione del logo VW tramite i gusci degli specchietti esterni (novità)

Elementi decorativi dell’abitacolo con design specifico (aggiornato)

Sedili rivestiti in pelle a regolazione elettrica

Regolatore automatico della distanza ACC

Assistente alla frenata d’emergenza Front Assist

Assistente di parcheggio Park Assist

Retrocamera Rear View

Assistente di mantenimento corsia Lane Assist

Riconoscimento della segnaletica stradale

La dotazione specifica per la versione di punta, la Touareg R eHybrid prevede:

Pinze dei freni verniciate di colore blu, con logo R argento (novità)

Nell’illuminazione di cortesia, proiezione del logo R tramite i gusci degli specchietti esterni (novità)

Cuciture a contrasto blu negli interni

Sedili rivestiti in pelle Vienna

Cerchi in lega Braga da 20 pollici (novità)

Battitacco con logo R illuminato

Chiave con rivestimento in pelle e logo R

Schermata iniziale del sistema di navigazione con logo R

Tetto scorrevole panoramico

PREZZI VOLKSWAGEN TOUAREG 2023

La nuova Volkswagen Touareg 2023 sarà disponibile in Italia per la prevendita a partire dall’inizio di giugno. Non si conoscono ancora i prezzi per il listino italiano, ma non dovrebbe essere molto diverso da quello tedesco. In Germania il prezzo della VW Touareg 2023 partirà da 69.200 euro per una versione “business”, da circa 75.000 euro per la Elegance e da circa 80.000 euro per la R-Line.