Tutte le ibride di Stellantis: 30 modelli elettrificati

Il mercato dell’auto in Italia e in Europa parla soprattutto ibrido. Le soluzioni elettrificate sono una scelta apprezzata da chi ricerca le performance, l’efficienza ma è attento anche alle emissioni di CO2. Chi, attualmente, propone un gran numero di veicoli a trazione ibrida è il Gruppo Stellantis che in questo 2024, grazie ai suoi considerevoli marchi, è in grado di commercializzare ben 30 modelli diversi. Entro il 2026 a questo nutrito schieramento si aggiungeranno altre 6 vetture, anche perché l’azienda franco-italiana ha registrato un incremento del 40% delle vendite di automobili ibride nel Vecchio Continente, dimostrando quanto l’elettrificazione sia una realtà ormai solida e ben marcata.

LE MILD HYBRID DI STELLANTIS

Gran parte dei veicoli ibridi Stellantis è dotato della tecnologia all’avanguardia eDCT che comprende un motore elettrico integrato da 21 kW, combinato con il classico endotermico a benzina 1.2 PureTech. Il propulsore elettrico permette alla vettura di tenere il motore a combustione interna spento durante la guida, mentre la batteria da 48 V e 0,9 kWh garantisce un’autonomia che raggiunge 1 km in condizioni di utilizzo costante. Può anche fornire un’alimentazione elettrica durante la guida ai bassi carichi oppure in fase di rilascio.

Esiste, poi, un mild hybrid che è composto da un’unità 1.0 a 3 cilindri da 70 CV (51,5 kW) combinato con una batteria al litio da 48 V, con una potenza di picco di 3,6 kW. Questo equipaggia la Fiat Panda e la Lancia Ypsilon della generazione FCA. Un’altra soluzione, vista su Alfa Romeo Tonale e altre vetture del Gruppo, unisce il motore benzina 1.5 Firfely con un cambio robotizzato a doppia frizione, il quale integra un motore elettrico da 20 CV, mentre la batteria agli ioni di litio da 0,77 kWh e a 48 volt raffreddata a liquido dal peso di 13,5 kg, è inserita nel tunnel centrale.

All’elenco bisogna aggiungere anche il mild-hybrid di Maserati Grecale, il quale combina un motore a combustione interna a 4 cilindri 2.0 litri da 300 CV con un sistema mild hybrid a 48 V. L’obiettivo non è solo ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2, infatti l’innovativo e-Booster, che affianca il turbocompressore tradizionale, mantiene le prestazioni sempre ai massimi livelli.

LE IBRIDE PLUG-IN DI STELLANTIS

Nel Gruppo Stellantis esistono anche le ibride plug-in. Ci sono due scuole di pensiero, una derivante dall’esperienza ex FCA, che vale per Jeep e Alfa Romeo, e un’altra dall’ex PSA. Per quelle che riguardano la prima, abbiamo l’unione di un motore 1.3 turbo a benzina abbinato a un cambio automatico a sei rapporti e a un’unità elettrica. Quest’ultima fa da alternatore, motorino di avviamento e dà una mano nella spinta al quattro cilindri, che è collegato solo alle ruote davanti. Una seconda unità a corrente è montata al retrotreno, trasmette il moto alle ruote posteriori. Ad alimentarla una batteria agli ioni di litio da 11,4 kWh fino a 15,5 kWh.

L’altra variante dell’ibrido plug-in di Stellantis conta sull’ausilio di un motore 1.6 turbo benzina 4 cilindri dalla potenza variabile a seconda del modello – abbinato al cambio automatico doppia frizione 7 rapporti – e di un motore elettrico collocato sull’asse anteriore. La batteria è agli ioni di litio con potenza da 12,4 kWh fino a 17,9 kWh.

I MODELLI IBRIDI DI STELLANTIS

Attualmente, Stellantis produce modelli ibridi in oltre il 70% dei suoi stabilimenti in Europa. Con la joint venture eTransmissions, Stellantis e il suo partner producono eDCT a Metz, in Francia, e a Torino, in Italia, rifornendo undici impianti di produzione. La capacità produttiva combinata è di oltre 1,2 milioni di eDCT all’anno. Di seguito i modelli già disponibili o disponibili con motori ibridi da quest’anno: