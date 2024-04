Smart #1 taglia i prezzi: la nuova Pure da 35.045 €

Gli incentivi sono ormai alla finestra, pronti a scendere in campo per dare una scossa a un mercato dell’automobile che in Italia stenta a decollare. Il mese di marzo ha visto addirittura una prima frenata, condizionata proprio dal mancato accesso al tanto sospirato ecobonus. Il ritardo di questa misura governativa ha creato non poche perplessità al settore. Nel frattempo, c’è chi ha pensato di dare una sferzata al listino prezzi della propria gamma, a cominciare da Smart. Il costruttore a metà tra Daimler e Geely, offre alla platea italiana un nuovo allestimento “Pure” per la Smart #1, a un costo vantaggioso: 35.045 euro. In questo modo, la possibilità di godere degli incentivi è più che garantita.

SMART #1 “PURE”: LE CARATTERISTICHE

Smart #1 è un crossover elettrico dalla linea filante e moderna, molto aggraziata. Il nuovo allestimento “Pure” è quello di ingresso alla famiglia, ideato per fornire al grande pubblico tutto quello che serve, ma a un prezzo più accessibile. L’auto in questa configurazione si presenta con:

cerchi in lega da 18’’ ;

; fari CyberSparks LED automatici;

automatici; maniglie elettriche a scomparsa;

tetto in lamiera.

La carrozzeria può essere declinata in tre varianti di colore diverse: white, black e cyber silver. Anche l’abitacolo si presenta come un luogo accogliente, dal taglio minimalista ma ben curato. La tecnologia e la digitalizzazione, ovviamente, non mancano. La Smart #1 in allestimento Pure offre di serie:

sedili in tessuto “infinite black;

display centrale da 12,8’’ e quadro strumenti HD da 9,2’’ ;

e ; ingresso senza chiave;

assistente vocale;

4G/Wi-Fi, Bluetooth, aggiornamenti OTA e compatibilità con Apple CarPlay & Android Auto.

AUTONOMIA DA 310 CHILOMETRI PER SMART #1 “PURE”

La Smart #1 è una vettura abbastanza compatta (4,27 metri di lunghezza), che si distingue anche in un habitat urbano per una certa agilità e praticità d’uso. L’allestimento “Pure” quello d’attacco, viene proposto con questa configurazione specifica:

trazione posteriore;

powertrain da 200 kw (272 CV) e 343 Nm di coppia;

(272 CV) e 343 Nm di coppia; batteria da 49 kWh ;

; autonomia di 310 chilometri (secondo il ciclo WLTP), con un consumo medio dichiarato di 18,1 kWh/100 km;

(secondo il ciclo WLTP), con un consumo medio dichiarato di 18,1 kWh/100 km; velocità di ricarica massima in corrente alternata 7,4 kW e 130 kW in continua (10-80% in meno di 30 minuti).

Queste caratteristiche sono pensate per un utilizzo versatile della vettura, tanto per un uso quotidiano nel più classico dei tragitti “casa-lavoro”, quanto per intraprendere delle attività extra ordinarie, come una gita fuori porta o un’avventura sportiva con bicicletta al seguito.

SMART #1 “PURE”: LE DOTAZIONI DI SICUREZZA

La Smart #1 “Pure” si distingue anche per un assortimento di dispositivi di sicurezza, di serie, molto ricco. Infatti, si possono conteggiare diversi strumenti per rendere la vita a bordo molto più sicura. Fra questi ci sono:

frenata d’emergenza autonoma;

mitigazione della collisione anteriore e posteriore;

anteriore e posteriore; assistenza alla manovra evasiva;

rilevamento dell’angolo cieco ;

; assistente al cambio di corsia ;

; avviso di apertura porta;

allarme traffico trasversale, anteriore, posteriore.

Al conteggio bisogna sommare anche lo smart Pilot, una funzione che consente il controllo longitudinale e laterale del veicolo per mantenerlo nella corsia di marcia a una velocità impostata.

IL PREZZO DI SMART #1

La nuova Smart #1 “Pure” viene proposta a un prezzo di 35.045 euro, incentivi esclusi. Questo vuol dire che al costo di partenza, si potrà sottrarre il valore dell’ecobonus a propria disposizione. L’allestimento “Pure” non è l’unico che rientra in questa categoria agevolata, poiché Smart ha pensato di collocare nel listino anche il “Pure +”, un’evoluzione più ricca dell’allestimento di ingresso, con batteria da 66 kWh e autonomia fino a 420 chilometri. In questo caso, il costo accessibile al pubblico è di 40.045 euro e l’ecobonus è fortunatamente applicabile. In entrambi i casi i prezzi possono calare di 5.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0 – 4, e di 3.000 euro senza rottamazione. Un’occasione che diventa ghiottissima per chi ricerca un veicolo dalle doti evidenziate dalla Smart #1.