ZF LIFETEC: l’Airbag conducente che non arriva dritto in faccia

Dalla loro introduzione negli anni ’80, gli airbag hanno rappresentato una svolta fondamentale nella sicurezza in caso d’incidente. L’airbag del conducente tradizionalmente posizionati al centro del volante, è diventato sempre più piccolo, ma con la soluzione ZF Lifetec, non si aprirà più dal centro, ma dalla parte superiore. Adesso vi spieghiamo tutte le curiosità legate a questa soluzione.

IL NUOVO DESIGN DELL’AIRBAG

Attualmente, gli airbag del conducente si aprono frontalmente dal centro del volante, come vi abbiamo mostrato dalla nostra visita negli stabilimenti TRW a Bricherasio, poi acquisita proprio da ZF. ZF Lifetec, però, ha adottato un approccio radicalmente diverso per i design degli interni automobilistici del futuro. Nel nuovo concept, l’airbag si apre da dietro, attraverso la corona superiore del volante, e si dispiega verso il conducente. Questo permette alle razze orizzontali del volante e al mozzo di avere un design continuo, simile a uno smartphone, integrando comandi sensibili alla pressione per funzioni di intrattenimento e assistenza e molto altro.

LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE DEL VOLANTE DEL FUTURO

“Con questo nuovo concept, stiamo rendendo possibile la libertà di progettazione dei volanti senza compromettere la sicurezza,” afferma Harald Lutz, Head of Development di ZF Lifetec. “Questo innovativo posizionamento dell’airbag non solo migliora la sicurezza, ma consente anche un design più pulito e integrato, ideale per i cruscotti digitali dei veicoli moderni. La tendenza verso design continui, eliminando giunture e spazi vuoti, è evidente anche negli interni automobilistici contemporanei, dove le opzioni di illuminazione e display sono integrate perfettamente nell’abitacolo”.

Il design continuo del nuovo volante di ZF Lifetec non solo offre nuove possibilità in termini di materiali e forme, ma anche per quanto riguarda le funzionalità. Sono possibili innovazioni come funzioni on demand, display touch, e schermi centrali integrati nel volante. Nonostante il design avanzato, la facilità d’uso rimane cruciale, essendo il volante un componente chiave per la sicurezza del veicolo.

SICUREZZA E INNOVAZIONE DEGLI AIRBAG

Soluzioni ibride, come la combinazione di un selettore a rotella con uno schermo sensibile al tatto, permettono al conducente di azionare i comandi in modo sicuro e intuitivo, secondo ZF. Inoltre, queste funzioni possono essere integrate con tecnologie di rilevamento hands-on, dove un sensore capacitivo sotto la superficie in pelle del volante riconosce se il conducente sta semplicemente toccando il volante o se lo sta impugnando saldamente. Questa tecnologia è fondamentale per il controllo sicuro del veicolo.

Sicuramente ZF sta dando un notevole contributo alla sicurezza in auto (qui l’airbag tra passeggeri anteriori). Confidiamo che i Costruttori vorranno sempre dare la priorità alla sicurezza di guida, rispetto all’intrattenimento, poiché la proliferazione di funzioni touch al posto dei pulsanti fisici è stata associata a un aumento del rischio di distrarsi alla guida.