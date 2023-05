Volvo, nuovi sistemi di sicurezza sui camion per pedoni e ciclisti

Volvo Trucks sta introducendo una serie di nuovi sistemi per aumentare la sicurezza di ciclisti e pedoni, oltre a facilitare il lavoro dei conducenti. Con l’aggiornamento del Global Safety Regulation, dal 2024 anche i mezzi pesanti dovranno disporre di sistemi che prevengono gli incidenti e tutelano gli utenti più vulnerabili.

PIU’ SICUREZZA PER PEDONI E CICLISTI SUI CAMION VOLVO

La sicurezza dei camion sarà sempre più oggetto di valutazione anche da parte di Euro NCAP che sta lavorando a un protocollo dedicato. In futuro solo i mezzi pesanti più sicuri potranno entrare nelle zone urbane e nei centri abitati. Volvo sta anticipando questa regolamentazione con una serie di sistemi di sicurezza ad hoc. Uno dei sistemi più interessanti è l’Assistente Frontale a Corto Raggio, progettato per rilevare la presenza di un ciclista o di un pedone nella zona di rischio anteriore del veicolo tramite un radar anteriore e una telecamera. In caso di rischio di collisione imminente, il sistema avverte il conducente, riducendo così il rischio di incidenti.

SISTEMI DI SICUREZZA DI SERIE SUI VOLVO TRUCKS

Un’altra importante caratteristica introdotta da Volvo Trucks è il nuovo sistema di allerta al momento dell’apertura di una portiera come sulla nuova Volvo EX30. Questo sistema avvisa il conducente se un pedone, un ciclista o un’auto si avvicina al veicolo da dietro, sullo stesso lato del veicolo dove la portiera è aperta. Questo sistema riduce il rischio di incidenti in situazioni in cui il conducente potrebbe non essere in grado di vedere la presenza di altri utenti della strada. Ecco in dettaglio tutti i nuovi sistemi di sicurezza che saranno di serie sui mezzi Volvo Trucks:

Assistenza Frontale a Corto Raggio (incluso nel GSR);

(incluso nel GSR); Assistenza intelligente alla Velocità (incluso nel GSR);

(incluso nel GSR); Sistema di Monitoraggio della Pressione Pneumatici (incluso nel GSR);

(incluso nel GSR); Avviso di apertura portiera ;

; Auto Hold, che aiuta a mantenere il camion fermo finchè non si preme l’acceleratore.

VOLVO TRUCKS PUNTA A ZERO INCIDENTI STRADALI

Volvo spiega che il nuovo regolamento generale della sicurezza punta ad aumentare la sicurezza stradale e migliorare la protezione di conducenti, pedoni e ciclisti, prevedendo di salvare oltre 25.000 vite ed evitare 140.000 feriti entro il 2038. Secondo Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director presso Volvo Trucks: “Sviluppiamo e introduciamo costantemente sistemi di sicurezza aggiuntivi in grado di migliorare le capacità del conducente, contribuendo a proteggere sia loro che le persone con cui condividono la strada. In Volvo Trucks la nostra visione a lungo termine è zero incidenti e la sicurezza è al centro di tutto ciò che facciamo. Con questi nuovi sistemi facciamo passi importanti per raggiungere questi obiettivi”.