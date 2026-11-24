Prendere il controllo a distanza di un’auto elettrica, seguirne gli spostamenti e ascoltare cosa si dice nell’abitacolo. Non è la trama di un film di spionaggio: un gruppo di ricercatori lo ha fatto davvero su una Volkswagen ID.4. Nel loro laboratorio di Budapest, gli esperti di PCA Cyber Security hanno dimostrato come alcune vulnerabilità del sistema Bluetooth permettano di arrivare alle funzioni del veicolo e ai dati dello smartphone collegato. Il caso conferma una volta di più che, sulle auto connesse, la sicurezza informatica pesa ormai quanto quella meccanica.

COME È AVVENUTO L’ATTACCO

Come riporta Cybernews, il punto di accesso è una falla nel software Bluetooth del sistema di infotainment, individuata da PCA Cyber Security nel 2025. Una volta entrati, i ricercatori hanno trovato un account amministratore privo di password. Questo ha permesso loro di ampliare i privilegi e di spingersi più a fondo nei sistemi dell’auto sfruttando altre due vulnerabilità. Da quel momento hanno potuto leggere SMS e rubrica del telefono abbinato e localizzare l’auto in tempo reale, anche in marcia. Sono persino riusciti a registrare una conversazione tra conducente e passeggero attraverso il microfono del sistema di chiamata d’emergenza. Hanno poi alzato la temperatura nell’abitacolo, azionato tergicristalli e tetto apribile, diffuso un messaggio vocale generato dalla sintesi vocale e mostrato sullo schermo centrale la scritta “hacked by PCA“.

Nella realtà, però, l’attacco non è così semplice. Il malintenzionato deve trovarsi entro la portata del Bluetooth, per esempio viaggiando a fianco dell’auto presa di mira. Inoltre bisogna indurre il sistema, o chi guida, ad accettare l’abbinamento.

AGGIORNAMENTI IN ARRIVO DOPO 18 MESI

Secondo PCA Cyber Security, la falla Bluetooth era stata segnalata a tutti i costruttori subito dopo la scoperta. Le vulnerabilità specifiche della ID.4, invece, sono state comunicate a Volkswagen separatamente. Solo ora, a un anno e mezzo di distanza, la Casa di Wolfsburg sta distribuendo gli aggiornamenti software a centinaia di migliaia di vetture in tutto il mondo.

Tempi giudicati troppo lunghi da Danila Parnishchev, responsabile delle valutazioni di sicurezza di PCA: “Dobbiamo accelerare, soprattutto nell’era dell’intelligenza artificiale, in cui tutto va più veloce, anche la scoperta dei bug“. Dello stesso parere è Dray Agha, manager della società di sicurezza informatica Huntress. Per lui i costruttori devono affrontare la cybersecurity con la stessa urgenza riservata alla sicurezza meccanica, perché impiegare oltre un anno per correggere falle note lascia gli automobilisti esposti senza motivo. Volkswagen, da parte sua, assicura che non c’è mai stato né c’è alcun rischio per la sicurezza dei clienti e dei veicoli.

PIÙ SOFTWARE, PIÙ RISCHI

Il problema va oltre il singolo modello. Le auto elettriche nascono con architetture che riducono al minimo i componenti fisici e affidano sempre più funzioni al software e agli aggiornamenti over-the-air. Così, se un hacker riesce a entrare, ha a disposizione molte più funzioni da controllare. Nel Regno Unito alcune aziende della difesa che lavorano a contratti governativi riservati avrebbero chiesto ai dipendenti di non collegare il telefono alle auto elettriche di produzione cinese. Il timore è che percorsi, messaggi e documenti di lavoro possano finire nelle mani sbagliate.

Anche i numeri del Global Automotive Threat Intelligence Report di PCA indicano una crescita. Nel secondo trimestre del 2026 sono state scoperte 345 nuove vulnerabilità nel settore auto, il 30% in più rispetto ai tre mesi precedenti, e quelle critiche sono passate da 75 a 161. Non mancano però risposte più rapide. Proprio questo mese, altri ricercatori hanno aggirato il firewall e usato una password predefinita per localizzare, sbloccare e avviare a distanza i veicoli di due grandi costruttori, di cui non sono stati resi noti i nomi. A differenza di Volkswagen, entrambe le Case hanno corretto il problema in circa due ore dalla segnalazione.