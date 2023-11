UK: Costruttori responsabili delle auto a guida autonoma, è legge

Il Regno Unito ha appena approvato una legge sulla responsabilità legale dei veicoli dotati di guida autonoma. La nuova legge approvata in Parlamento l’8 novembre 2023 fa chiarezza sulla responsabilità dei Costruttori e solleva gli utenti-conducenti da possibili ripercussioni in caso di malfunzionamento del sistema. E’ una grossa e attesa novità che impatterà anche sulle Assicurazioni, nel Regno Unito già con prezzi alle stelle per i proprietari di auto elettriche.

IL FUTURO DELLA GUIDA AUTONOMA NEL REGNO UNITO

Il discorso del Re Carlo III del 7 novembre ha annunciato un nuovo progetto di legge sui veicoli automatizzati (AV) che posiziona il Regno Unito come punto di riferimento in un settore che vale 42 miliardi di sterline. Questo quadro giuridico pone la sicurezza al centro, stabilendo requisiti rigorosi per l’adozione della guida autonoma.

Secondo le previsioni del governo britannico i veicoli a guida autonoma promettono di ridurre significativamente gli incidenti stradali causati dall’errore umano, che rappresentano l’88% degli incidenti. “La tecnologia contribuirà inoltre a rendere i viaggi più comodi e accessibili, migliorando la vita di milioni di persone che non possono guidare. Possono essere utilizzati per collegare meglio le comunità rurali, migliorare l’accesso ai servizi essenziali e ridurre l’isolamento. Possono rendere più efficienti le consegne dell’ultimo miglio e i servizi di trasporto merci a lungo raggio, ridurre la congestione e fornire servizi di trasporto su richiesta”. Intanto però in California Cruise ha annunciato lo stop di tutte le operazioni dopo i numerosi problemi con i RoboTaxi.

LA SICUREZZA AL CENTRO DELLA NUOVA LEGGE SULLA GUIDA AUTONOMA IN UK

La legge sulla guida autonoma in UK introduce un rigoroso quadro di sicurezza che stabilisce i requisiti per i veicoli a guida autonoma. Questo quadro definisce una soglia di sicurezza legale e fornisce al governo gli strumenti per far rispettare gli standard. Inoltre, attribuisce una chiara responsabilità legale ai costruttori di veicoli autonomi per il comportamento dei loro veicoli su strada, proteggendo gli utenti da accuse ritenute ingiuste. Un comunicato del governo sottolinea che “Ogni veicolo a guida autonoma autorizzato avrà una corrispondente entità autorizzata alla guida autonoma – spesso il produttore – che sarà responsabile del comportamento del veicolo durante la guida autonoma. Le aziende avranno l’obbligo di mantenere i propri veicoli in sicurezza e di garantire che continuino a guidare in conformità con le leggi britanniche”.

La legge AV assicura che solo i veicoli che soddisfano i rigorosi standard di guida autonoma possono essere commercializzati come tali. Pertanto, i mezzi a guida autonoma saranno sottoposti a severi test di sicurezza prima di poter circolare sulle strade del Regno Unito. Inoltre, il disegno di legge proibisce l’uso di una terminologia ambigua nel materiale pubblicitario relativo alla classificazione dei veicoli come a guida autonoma. Saranno successivamente introdotti regolamenti che stabiliscono terminologia e simboli specifici riservati ai veicoli autonomi autorizzati.

LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLA GUIDA AUTONOMA HA RICHIESTO 4 ANNI

Queste leggi sono il risultato di una revisione della regolamentazione dei veicoli a guida autonoma condotta dalla Law Commission of England and Wales e dalla Scottish Law Commission. Secondo quanto dichiarato dal governo, la revisione ha richiesto 4 anni, 3 consultazioni pubbliche e centinaia di risposte da diverse organizzazioni e individui. Alex Kendall, co-fondatore e CEO di Wayve, ha dichiarato: “Definendo un chiaro percorso verso la commercializzazione, la nuova legislazione primaria per i veicoli a guida autonoma ci dà la fiducia necessaria per continuare a investire in ricerca e sviluppo e ad accrescere la nostra base di talenti qui nel Regno Unito”.