GM: dopo i problemi, Cruise blocca anche i RobotVAN

Cruise ha annunciato lo stop temporaneo alla produzione del suo VAN completamente autonomo, il Cruise Origin. L’annuncio giunge a pochi giorni di distanza dall’intenzione espressa dalla divisione di sospendere tutte le sue operazioni e test senza conducente. La decisione volontaria è arrivata dopo la revoca del permesso in California conseguente all’incidente con un pedone che è rimasto incastrato sotto al taxi a guida autonoma. Adesso si ferma anche la linea di produzione del Cruise Origin, nato da una partnership tra Cruise, General Motors e Honda.

LO STOP AL VAN ORIGIN ANTICIPATO DAL CEO CRUISE

Le prime segnalazioni di questa mossa provengono da Forbes, che ha riportato un estratto audio del discorso tenuto da Kyle Vogt, CEO di Cruise, durante una riunione generale. Secondo Forbes, Vogt ha comunicato al suo staff che la società ha già prodotto centinaia di veicoli Origin e che questa produzione è “più che sufficiente per il breve termine quando saremo pronti a riavviare le cose”.

Un portavoce di GM ha dichiarato a Reuters: “Stiamo terminando la produzione di un piccolo numero di veicoli pre-commerciali e, successivamente, prevediamo di sospendere temporaneamente la produzione. Crediamo che i veicoli autonomi trasformeranno il modo in cui le persone si spostano nel mondo e che Origin sia una parte importante del viaggio AV.”

STOP PRODUZIONE CRUISE DOPO LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA IN CALIFORNIA

Cruise, la divisione di ricerca per la guida autonoma di General Motors, ha dichiarato il mese scorso che avrebbe interrotto le operazioni a livello nazionale dopo che le autorità della California avevano sospeso la licenza di test e servizio dei robotaxi (ad eccezione dei test con un conducente umano al posto di guida), affermando che i veicoli a guida autonoma erano un rischio per il pubblico. Questa mossa ha sollevato interrogativi sul futuro delle auto autonome, specialmente in uno stato notoriamente orientato verso l’innovazione come la California.

LE ASPIRAZIONI DI CRUISE E LE INDAGINI DELL’NHTSA

Nel febbraio 2022, Cruise aveva presentato una petizione alle autorità di regolamentazione statunitense, chiedendo il permesso di mettere in servizio fino a 2.500 veicoli Origin a guida autonoma ogni anno senza controlli fisici (volante e pedali). Tuttavia, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aveva dichiarato a luglio che prevedeva di prendere una decisione sulla petizione entro “settimane”, come riporta Reuters. Ma il mese scorso ha aperto una nuova indagine per verificare se Cruise sta prendendo precauzioni sufficienti per salvaguardare i pedoni, questo dopo aver già aperto un’indagine a dicembre scorso che non è ancora stata chiusa.