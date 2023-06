Toyota: arrivano ADAS e optional installabili dopo l’acquisto

Toyota ha lanciato un nuovo servizio che consente di aggiornare le nuove auto non solo nel software tramite gli aggiornamenti OTA, ma anche nell’hardware. Si chiama Toyota Upgrade Ready Design il principio su cui Toyota inizierà a progettare le auto in modo che chi vuole potrà installare sistemi ADAS e tecnologie anche dopo l’acquisto. Ecco come cambieranno le auto Toyota, dove sarà possibile usufruire del programma di aggiornamento auto e i costi.

PERCHÉ AGGIORNARE GLI ADAS TOYOTA PORTA ENORMI VANTAGGI

Si tratta sicuramente di una rivoluzione che porterà a due vantaggi fondamentali:

Il primo è che le auto progettate secondo il Toyota Upgrade Ready Design potranno accrescere il valore residuo da usate e i proprietari non saranno costretti a cambiare auto per avere le tecnologie più recenti, con una spesa molto inferiore .

. Il secondo è che a differenza di Tesla, ad esempio, che equipaggia le auto con tutto l’hardware e lo abilita solo su richiesta, in questo caso, i costi della tecnologia lato produttore e lato cliente sono applicati solo alla fase di ingegnerizzazione e di installazione-attivazione, non fin dall’acquisto dell’auto.

COME FUNZIONA L’AGGIORNAMENTO ADAS TOYOTA

Il servizio di aggiornamento hardware Toyota Upgrade Ready Design è disponibile inizialmente in Giappone a partire dalla Toyota Prius. Toyota ha iniziato ad offrire il retrofit di nuovi sistemi e funzionalità che non erano state installate al momento dell’acquisto tramite la Kinto Factory. Alcuni esempi sono l’Advanced Park Toyota Teammate, Blind Spot Monitor, Panoramic View Monitor, Parking Support Brake (rilevamento pedoni posteriori) e Steering Wheel Heater. In futuro sarà possibile aggiornare o installare anche il display di bordo, i sedili riscaldati, la ventilazione dei sedili e i sedili in pelle sintetica e si potrà farlo su molti altri modelli.

COME SI AGGIORNA L’HARDWARE ADAS DI UNA NUOVA TOYOTA E QUANTO COSTA?

Le richieste di aggiornamento da parte dei clienti si possono inviare tramite l’app per smartphone Kinto Unlimited. I costi di aggiornamento Toyota per il Giappone prevedono due opzioni di pagamento, un pagamento forfettario una tantum o una quota di abbonamento mensile. Ecco alcuni esempi: