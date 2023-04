Tesla, rivelazione shock: Autopilot attivo nell’impatto contro i VV.F.

Nella maggior parte degli incidenti più gravi con le auto Tesla la cui dinamica appare poco chiara, la guida autonoma finisce subito tra i maggiori indiziati. Spesso però le smentite della Casa costruttrice sono confermate anche dalle principali agenzie investigative e per la sicurezza negli USA (NHTSA e NTSB). L’incidente mortale della Tesla che si è schiantata contro un camion dei Vigili del Fuoco nei mesi scorsi non sarebbe uno di quei casi. Ad affermarlo è la stessa Casa automobilistica in un report inviato alle agenzie USA.

L’INCIDENTE DELLA TESLA CONTRO IL CAMION DEI VIGILI DEL FUOCO

Gli incidenti della auto Tesla con Autopilot non sempre sono causati dai sistemi di assistenza alla guida, piuttosto da errori di valutazione del conducente, secondo la Casa. Affermazioni che puntualmente Tesla rilascia dopo aver analizzato i dati di guida del veicolo coinvolto. Gli stessi dati su cui si concentrano gli investigatori USA per ricostruire la dinamica degli incidenti gravi o mortali, come quello avvenuto nella Contea di Contra Costa (California). A febbraio 2023 una Tesla Model S si è schiantata sul retro di un camion dei pompieri che era intervenuto per un altro incidente lungo la statale I-680. La violenza dell’impatto documentata anche dalle immagini postate dai Vigili del Fuoco, ha causato la morte del conducente e il ferimento di 5 persone, tra cui un passeggero dell’auto e 4 Vigili del Fuoco che stavano operando.

Slow down and move over when approaching emergency vehicles. Truck 1 was struck by a Tesla while blocking I-680 lanes from a previous accident. Driver pronounced dead on-scene; passenger was extricated & transported to hospital. Four firefighters also transported for evaluation. pic.twitter.com/YCGn8We1bK — Con Fire PIO (@ContraCostaFire) February 18, 2023

IL 25% DEGLI INCIDENTI TESLA CON GUIDA AUTONOMA DAL 2021

L’incidente Tesla in questione sarebbe il 17° che avviene in presenza di un sistema di assistenza alla guida attivo, come riporta Bloomberg. Si tratterebbe di circa il 25% del numero totale di incidenti comunicati dai Costruttori. Da quando l’agenzia nazionale per la sicurezza NHTSA ha obbligato i Costruttori di auto a comunicare gli incidenti che avvengono mentre i sistemi di guida autonoma di livello 2 erano attivi, il numero di casi è cresciuto a 66 in totale. Tuttavia, il numero reale potrebbe essere molto maggiore poiché la comunicazione delle Case auto è diventata obbligatoria solo da giugno 2021, mentre molte Case auto soprattutto negli USA hanno iniziato ad offrire sistemi di ausilio alla guida già prima di questa data.

L’AUTOPILOT TESLA TRUCCATO PER TOGLIERE LE MANI DAL VOLANTE

E proprio Tesla con il suo Autopilot e la Full Selfdring Beta (FSD) è attenzionata dalle agenzie per la sicurezza negli USA. Di recente infatti l’NHTSA ha imposto il richiamo del software con l’eliminazione di alcuni comportamenti ritenuti pericolosi in prossimità di incroci e semafori. Precedentemente invece aveva chiesto a Tesla di rendere più chiare le indicazioni sul funzionamento dell’Autopilot con la sorveglianza del conducente che deve continuare a tenere le mani sul volante. Dal canto suo Tesla si è impegnata anche a rafforzare i controlli che effettua l’auto per verificare se il conducente è attento, e prevenire episodi assurdi e rischiosi come questo conducente svegliato dalla polizia mentre dormiva nella Tesla dopo aver truccato l’Autopilot.