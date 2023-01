Tesla Model Y: freni depotenziati camuffati con finte pinze

I freni della Tesla Model Y non sono come sembrano, grossomodo è questa la constatazione che un’azienda USA ha dimostrato su Twitter. La scoperta potrebbe non andare giù a chi ha acquistato una Tesla Model Y Performance e si ritrova i freni più piccoli di quello che sembrano, camuffati esteticamente per essere simili alle pinze dei freni più performanti. Ecco i dettagli della denuncia sul web.

FRENI TESLA MODEL Y PERFORMANCE CAMUFFATI DA AGOSTO 2022

Prima di trarre conclusioni affrettate, chiariamo chi è ZEVcentric, l’azienda che ha ficcato letteralmente il naso nei freni della Tesla Model Y. L’azienda USA è impegnata da diversi anni nella promozione dell’elettromobilità nel motorsport, occupandosi di allestimenti e vendita di kit e componenti per le auto elettriche. E’ sua la scoperta documentata dal video che alleghiamo sotto, che i freni della Tesla Model Y Performance sono camuffati con finte pinze rosse per sembrare più grandi. E’ come il trucco dei copri pinza dei freni di cui abbiamo parlato in questo articolo. In questo caso però le finte pinze freno sarebbero applicate direttamente da Tesla ai freni posteriori delle Model Y Performance prodotte negli USA da agosto 2022.

MODEL Y PERFORMANCE: COSA CAMBIA RISPETTO AI FRENI DELLA LONG RANGE

ZEVCentric afferma di avere nel parco auto diverse Tesla Model Y, rispetto alle quali ha potuto constatare le differenze riscontrate. Nel video postato anche su Twitter, la Tesla Model Y Performance che ZEVCentric dice di aver ritirato a dicembre 2022, si vede il meccanico smontare la pinza freno. In realtà sarebbe solo una copertura applicata sulla pinza freno posteriore, che secondo l’azienda ha le stesse caratteristiche delle pinze freno posteriori della Model Y Long Range. “Cosa significa? Ci sono una pinza freno e un disco più piccoli, gli stessi sulla Long Range. Quindi ora stai solo pagando per gli stessi freni, solo che sono rossi”.

FRENI TESLA MODEL Y PERFORMANCE PIÙ PICCOLI SENZA BREMBO

Secondo l’azienda che ha documentato le misurazioni in un lungo post, questo cambiamento non comporta una frenata meno efficace, del resto i freni anteriori non hanno subito variazioni dimensionali. Ma nei panni di un cliente Tesla, che di auto ne ha comprate anche più di una, testimonia l’amarezza di aver constato che Tesla cita chiaramente migliori performance frenanti con l’allestimento Performance. Non è chiaro se questa variazione riguarda esclusivamente le auto prodotte negli USA, sembra invece più probabile che il copri pinza sui freni posteriori sia stato introdotto da quando Tesla ha cambiato fornitore ed è passata da Brembo a Mando.